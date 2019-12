Se billedserie 1248 mennesker deltog i årets Julemærkemarch i Skælskør. Om Skælskør igen bliver landets største startsted er i skrivende stund endnu ikke gjort op. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Fælles march af et godt hjerte

Slagelse - 01. december 2019
Af Solveig Hansen

Julemærkemarch: Søndag begyndte dagen i Skælskør for manges vedkommende med en frisk travetur i det dejlige solskinsvejr. Også en enkelt københavner var stået tidligt op for at nå til Skælskør i tide til at gå med på årets Julemærkemarch.

- Selvfølgelig står jeg gerne op klokken syv en søndag morgen for at køre til Skælskør for at være med her, lød det med et glimt i øjet fra Thomas Evers Poulsen ved ni-tiden på Møllebakken, hvor han i forvejen var klatret op på ladet af en trailer for at byde velkommen til alle de andre morgenfriske vandrere sammen med forstander for Skælskør Julemærkehjem, Christine Conradsen.

Forstander for Skælskør Julemærkehjem og ambassadør for Julemærkefonden, Thomas Evers Poulsen, fik sendt de 1248 deltagere til årets Julemærkemarch godt af sted.



Flittig gæst Turen til Skælskør kender han særdeles godt, for han har været i Solskinsbyen mange gange før. Blandt andet, da han lagde vejen forbi Skælskør Julemærkehjem i 2016, da han var på vej til Paris med Tour De Taxa-cykelholdet. I 2010 tog han sig desuden en svingom på Svanetorvet med den daværende formand for Skælskør Erhvervsforening, Rita Relster, og søndag var han som ambassadør for Julemærkefonden igen på banen i Skælskør. Her gik han fem kilometer rundt i byen i selskab med Christine Conradsen og alle de øvrige deltagere, der gik af et godt hjerte for at støtte op om de fem julemærkehjem i Danmark, hvor samlet set godt 1.000 børn om året får et frirum til at genfinde sig selv, troen og håbet i livet.

Med stolthed Thomas Evers Poulsen blev efter et par gavmilde donationer, blandt andet via sin deltagelse i programmet Hvem vil være millonær, spurgt om han ville være ambassadør for Julemærkefonden.

- Jeg blev simpelthen så stolt over at blive spurgt, lød det fra Thomas Evers Poulsen, der selv blev drillet i skolen som barn og derfor alt for godt kan identificere sig med de udfordringer, som mange af børnene, der årligt er på et 10-ugers ophold på et af de fem julemærkehjem, står overfor.

Lad os komme af sted - Det er pissekoldt, for at sige det som det er, så skal vi ikke bare se at komme af sted, lød startskuddet fra Thomas Evers Poulsen, efter at han havde gjort reklame for både Tour De Taxa, tro, håb og kærligheds-armbåndet og kogebogen: Julemad i fællesskab, hvor Thomas Evers Poulsen selv har leveret en del af de søde opskrifter i bogen.

Alle tre oplagte muligheder for selv at være med til at støtte julemærkehjemmenes hjertesag: Børnene.

Det var et fantastisk vejr at vandre i for de 1248 deltagere i årets Julemærkemarch.



- En buket blomster holder jo kun en uge, lød argumentationen fra Thomas Evers Poulsen, inden marchen blev sat i gang med Skælskør Marinegarde, som det i Skælskør allestedsnærværende og altid festlige orkester, i front.

Julemærkemarchen i Skælskør er støttet af Harboes Bryggeri, Skælskør Erhvervsforening, Lars Ellegaard, Skælskør Auto Elektro, HCP A/S, SuperBrugsen, OrklaFoods, AB Catering og Ostebørsen.

Årets tre vandrepokaler gik til Odd Fellow Loge 83 Broen, Skælskør Solskinsmotion og Vennerne med henholdsvis 159, 47 og 25 deltagere.