To lokale ildsjæle, Pernille Ivalo Frandsen og Erik Freyberg, står bag Facebook-gruppen »Slagelse leverer varen«. Den har til formål at hjælpe både forbrugeren og de lokale forretninger under corona-krisen. Screenshot: Facebook

Send til din ven. X Artiklen: Facebook holder liv i lokale forretninger under corona-krisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Facebook holder liv i lokale forretninger under corona-krisen

Mens store dele af Danmark er lukket ned, forsøger flere forretninger at bevare en omsætning ved at tilbyde levering af varer. Og her har Facebook vist sig at være en hjælp til at nå ud til forbrugerne. I en nystartet gruppe er over 800 følgere strømmet til på rekordtid.

Slagelse - 28. marts 2020 kl. 07:00 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Overblik. Med brug af bare dette ene ord kan formålet med den nystartede Facebook-gruppe »Slagelse leverer varen« nemt og ganske kort beskrives.

Her kan forbrugere nemlig - lige så nemt, som det er beskrevet - danne sig et overblik over, hvilke lokale forretninger der fortsat holder åbent og leverer varer hjem til døren trods corona-krisen.

Og det virker, lyder det fra Facebook-gruppens to initiativtagere.

- Nu har vi haft den (Facebook-gruppen, red.) i en uges tid, og vi har allerede over 40 virksomheder, der bruger os som kommunikationskanal. Der er samtidig over 800 følgere, og de tal vokser hver eneste dag, fortæller Pernille Ivalo Frandsen, der sammen med Erik Freuberg fik idéen til Facebook-gruppen.

Et stort behov Begge oplevede, at der var »et stort behov« for at skabe overblik over de muligheder, der fortsat er for at gøre indkøb, mens coronavirus ellers har lukket store dele af Danmark ned.

Overblikket skal således både hjælpe de lokale forretninger - og gøre indkøb nemt og sikkert for forbrugerne. Og her er netop Facebook en god kommunikationskanal, siger Pernille Ivalo Frandsen.

- Det er det sted, mange søger information først. Og derfor begyndte virksomheder også uafhængigt af hinanden at lave opslag. Men de druknede hurtigt i mængden. I »Slagelse leverer varen« samler vi det hele, forklarer hun og peger på, at markedet er kæmpestort:

- Det er jo meget mere end mad, som vi alle sammen er vant til, at vi kan få bragt ud. Forretninger, der sælger alt lige fra smykker, slagtervarer og møbler, er også begyndt at levere ud i håb om at overleve - så forbrugere kan faktisk shoppe flere ting, selv om butikkerne ikke fysisk har åbent, forklarer hun.

Travlere end nogensinde Og tilbuddene om at få leveret for eksempel tøj, møbler eller mad vil forbrugerne gerne benytte sig af.

Det mærker man blandt andet hos cateringfirmaet Logans, der normalt får deres største indtjening fra konfirmationer og store firmakunder. I dag er kunderne den almindelige familie eller den ældre beboer.

- Og vi har faktisk mere travlt nu, end vi nogensinde har haft. Så det er jo fantastisk, fortæller Trine Logan, der ejer cateringfirmaet - som normalt også har åben med tilhørende restaurant - sammen med sin mand, Paul Logan. Artiklen fortsætter efter billedet...

Trine og Paul Logan åbnede Logans tilbage i 2015.

Trods coronakrisen har de travlere end nogensinde

- for takket være Facebook har de haft held med at

nå ud til forbrugerne.



Efter restriktioner forbyder både større forsamlinger og al anden madservering end take-away, sælger de i dag klassiske hverdagsretter, som kunder kan afhente på deres adresse i Vestergade i Slagelse.

Noget, der altså indtil videre har været en succes.

- Selv om de skal køre ud til os og hente det, vurderer flere stadig, at det er mere sikkert end at gå ned i supermarkedet og bære rundt på en indkøbskurv, som mange fremmede har rørt ved, forklarer Trine Logan, der for eksempel i øjeblikket sælger retter som boller i karry og millionbøf.

Ønsker at støtte lokalt - Det er ting, folk selv kan stå og lave - nu gør vi det bare for dem. Og flere siger også direkte til os: »Normalt laver jeg aftensmad selv, men jeg vil gerne støtte jer«, forklarer ejeren af Logans og peger på, at hun derfor har mange kunder, som kommer hver eneste dag.

Trine Logan er derfor også overbevist om, at den øgede omsætning og interesse for hverdagsretter som take-away skyldes muligheden for at nå ud til forbrugerne på Facebook.

Særligt gennem Facebook-gruppen »Slagelse leverer varen«.

Gennem cateringfirmaets egen Facebookside når Trine Logan og hendes mand nemlig kun ud til deres normale kunder, forklarer hun.

- Nu når vi ud til mange, der måske slet ikke vidste, at vi havde åben eller som ikke kendte til os. Og det er der behov for, når begivenheder som eksempelvis konfirmationer, som vi ellers lever af, er aflyst, fortæller Trine Logan.

- Så initiativer som det her gør helt klart, at vores chancer for at overleve som virksomhed er vokset væsentligt, slår hun fast.