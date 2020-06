Facademaleri kan ende som ny sommertradition

I strålende sol kunne den tysk-polske kunstner, Gregor Wosik, onsdag eftermiddag endelig præsentere sit færdige værk på rådhusets facade - et værk, der har været 10 dage undervejs. Klokken 15 påførte han de allersidste penselstrøg og finpudsninger, hvorefter borgmester John Dyrby Paulsen (S) kom ud og tog det hele i øjesyn.

Vestsjællandscentret har også fået fremstillet et superflot billede, og det lod kommunen sig inspirere af.

- Det kaldes »3D Street Art«, og er en speciel teknik, som får billedet til at se ud, som om det er en del af omgivelserne, forklarer borgmesteren.

Begge malerier skulle have været en optakt til Slagelse Festuge, som desværre måtte aflyses grundet corona.

Billedet er ikke permanent og er malet på en folie, som kan tages af uden at skade den flotte marmor på rådhuset.

- Det er meningen, at det skal lyse lidt op på Rådhuspladsen hen over sommeren, og så bliver det pillet ned igen til august, siger Dyrby.

Borgmesteren håber, at udsmykningen kan blive til en tilbagevendende tradition hvert år i juni måned, hvor forskellige kunstnere får mulighed for at vise, hvad de kan.