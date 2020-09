Facade som den oprindelige

Se billedserie Også ejendommens tre lejligheder har fået en gennemgribende renovering, efter Thomas Læby købte huset midt i gågaden for et års tid siden. Foto: Helge Wedel

Thomas Læby har købt hus fra 1912 midt i gågaden. Med fokus på husets oprindelige udseende bygges ny facade.

Slagelse - 10. september 2020

- Jeg tror på, at kvalitet med fokus på æstetik betaler sig. Også når det gælder istandsættelse af et erhvervslejemål, som vi er i gang med i Algade 42, siger Thomas Læby. Han købte ejendommen midt i gågaden for et års tid siden.

Istandsættelsen af huset opført i 1912 blev indledt med en omfattende renovering af de tre udlejningslejligheder, som alle er udlejet. Herefter fulgte arbejdet i stueetagen, hvor der er et 89 kvadratmeter stort erhvervslejemål, som får facade og vinduer i samme stil som husets oprindelige udseende.

- Jeg regner med, at vi er helt færdige med erhvervslejemålet til 1. november, hvor jeg også håber at have fundet en lejer, der vil drive sin forretning i gågaden, siger Thomas Læby.

Liv i bymidten Han lægger ikke skjul på, at han med istandsættelsen med fokus på æstetik også håber at kunne tiltrække forretningsdrivende, for hvem kvalitet og udseende er i højsædet.

- Vi har brug for liv og forretninger i vores bymidte, så den ikke lidt groft sagt kun består af spillehaller, frisører og pizzariaer, siger Thomas Læby. Han er indehaver af Læby Electric ApS med hjemsted på Tårnborgvej.

Thomas Læby har allerede haft henvendelser om forretningslokalet i gågaden, men der er ikke skrevet lejekontrakt med nogen endnu.