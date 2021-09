Få mødte op til oplæg om klimakrisen

Kun 15 tilmeldte sig et oplæg onsdag om klimaforandringer på Slagelse Bibliotek på trods af, at emnet er vigtigt. Oplægsholder, Uwe Lindhardt, gjorde det nemlig klart, at det er vigtigt, alle hjælpes ad om at løse de alvorlige problemer.

Mange bud på løsninger

Der er mange ting, der skal gøres, for at imødekommede klimaforandringer, men på det personlige plan fortalte Uwe Lindholdt, at det drejer sig om at spise mindre kød, for jo mærkere kød er, jo værre er det for klimaet, at tage tog og bus fremfor bil og fly, og at snakke om nødvendigheden af at fokusere på klimaforandringerne.