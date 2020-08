Selve prisen består af et diplom, et værk af en lokal kunstner og ?et grønt bevis?. Vinderen af Sydbank og SK Forsynings Klima- og Miljøpris kåres under Erhvervs Awards den 6. november.

Få kandidater til klima- og miljøpris: Kender du en?

Slagelse - 21. august 2020 kl. 11:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sydbank og SK Forsyning uddeler også i år Klima- og Miljøprisen i forbindelse med Erhvervs Award på Garderhusarkasernen den 6. november.

Alle kan indstille kandidater til prisen, som bidrager til at sætte fokus på en bæredygtig fremtid for kommende generationer. Indstillinger kan sendes indtil den 24. august. Det er altså ved at være sidste chance for at indstille kandidater.

- Vi har indtil videre fået ganske få indstillinger. Forleden holdt vi møde om prisen. Og da vi så, at vi ikke havde fået flere indstillinger, blev vi målløse, og alle var enige om, at det ikke kan passe, lyder det fra Jan Østerskov, der er direktør i SK Forsyning:

I Sydbank og SK Forsyning er man sikre på, at der er flere, som gør et fantastisk stykke arbejde - og som målrettet i dagligdagen gør store og små tiltag for at beskytte mod klimaforandringer i Slagelse Kommune.

- De, der gør en indsats, skal findes. Derfor har vi brug for hjælp fra borgere og virksomheder i Slagelse Kommune.

Klima- og Miljøprisen sender et stærkt signal om, at vi alle bør stå sammen om en bæredygtig fremtid. Vi kan og bør tænke bæredygtighed ind i vores hverdag, ikke kun privat, men også når vi er på arbejde. Alle kan gøre lidt, men sammen kan vi gøre meget, siger Jan Østerskov, der derfor gerne modtager flere indstillinger til prisen.

- Klima- og Miljøprisen er sat i verden for at motivere, inspirere og ikke mindst anerkende dem, der gør det særligt godt på området. Jeg nægter simpelthen at tro på, at det kun er så få, der arbejder for det, supplerer John Madsen, der er filialdirektør i Sydbank.

- Der er ganske givet mange, der kan indstilles til prisen. Derfor opfordrer jeg her alle, der kender til virksomheder, institutioner eller organisationer, som er egnede kandidater - til at sende deres indstilling til os - og hellere i dag end i morgen, lyder opfordringen fra begge parter.

Kandidater til Klima- og Miljøprisen kan indstilles af virksomheder, institutioner, organisationer og enkeltpersoner. Det kan ske via indstillingsblanket, som man finder på: https://www.skforsyning.dk/sk-forsyning/klimapris