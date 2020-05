FGU redder verdens ældste Galease

Der skrives træskibshistorie, hvis Slagelse Kommune frigiver en anlægsbevilling på godt tre millioner kroner, for så vil den ældste tilbageværende Marstal Galease fra 1898 M/S BIEN blive reddet, sat i stand og sikret som et aktivt undervisningsredskab for eleverne hos FGU Syd og Vestsjælland, der har skoler i Korsør, Næstved og Vordingborg.

FGUs bestyrelse har netop godkendt køb samt restaurering og istandsættelse af M/S BIEN med et samlet budget på 5.4 mio. kroner. Det oplyser direktør for FGU Syd og Vestsjælland Gert Møller til Sjællandske.

- Projektet har til formål at give eleverne læring under den omfattende renovering. Efterfølgende at fungere som skoleskib for FGU, tour skib for skoler og turister, repræsentationsskib, fisketure med mere, ligesom det er oplagt, at skibet sejler mellem havnene Korsør, Næstved og Vordingborg, siger Gert Møller.