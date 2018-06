Se billedserie Der blev lyttet intenst under VL Døgnet.

»Europas fremtid - mod alle odds« til debat på Borreby Herreborg

Slagelse - 08. juni 2018 kl. 10:31 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rædslernes Borg, store bededagsaften, teater, rundvisninger - og nu også kæmpe erhvervsarrangement. Borreby Herreborg kan tilsyneladende det hele, og torsdag gav det i den grad mening, at det årlige VL Døgnet foregik netop her. VL Døgnet har ellers med få undtagelser været en københavnerting - udover en afstikker til det tidligere Horsens Statsfængsel og nu altså Borreby Herreborg.

VL Døgnet er udelukkende for medlemmer af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, og meningen er medlemmerne imellem at få ny viden, inspiration, udveksle erfaringer og lære ligesindede at kende. Og hvert år sit tema - i år: »Fremtidens Europa - mod alle odds«.

Et tema bestemt af den lokale VL-gruppe - VL gruppe 15 Vestsjælland, hvor formanden i indeværende år er direktør Arne Juul fra Slagelse Boligselskab.

- Ved at holde VL Døgnet her på Borreby Herreborg, bringer vi magtens centrum tilbage til Borreby, samtidig med at vi kigger fremad, fortæller Arne Juul i en pause fra de imponerende mange oplæg, som VL Døgnet typisk er karakteriseret ved.

Med Europa som det samlende tema var der torsdag over 50 oplægsholdere på banen, hvoraf den mest kontroversielle nok var Sophia the Robot, som fik lov at åbne ballet - men som det heldigvis blev understreget, så er det ikke meningen, at Sophia skal erstate os men derimod hjælpe os i »Fremtidens Europa - mod alle odds«. Sophia viste sig fra sin bedste side, når det kommer til kunstig intelligens, og smuk er hun også - i øvrigt skabt efter en skabelon af den legendariske ægyptiske dronning Nerfertiti.

Efter Sophias entre på scenen i ridehallen, der i dagens anledning var delt op i to sektioner, hvor scenen var i midten, kom to politiske og økonomiske sværvægtere i form af henholdsvis hollandske Frans Timmermans, 1. næstformand i EU-Kommissionen samt Lars Rhode, direktør i Nationalbanken på banen. De to forholdt sig begge til Europa som en magtfaktor i fremtiden.

Det er vigtigt, at vi forstår, at vi i EU deler skæbne med hinanden, og at jeg klarer mig bedre, hvis også min nabo klarer sig bedre, lød det fra Frans Timmermans, der understregede, at vi skal se det som en styrke og ikke en svaghed, at vi er afhængige af hinanden.

- Europa er meget stærkere, end vi tror, lød det videre fra Frans Timmermans, der oplever, at flere begynder at værdsætte EU i lyset af de problemer, som Brexit har ført med sig.