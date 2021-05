Artiklen: Et uforpligtende sted at være sig selv

Et uforpligtende sted at være sig selv

En halv time var der sat af til socialminister Astrid Krags besøg i Skælskør fredag formiddag, hvor hun hørte mere om initiativet Social Drive Out ved et besøg i Degnevængets Beboerhus.

- Hvis det her lukker, så er der sgu mange, der går på røven. Så resolut afsluttede Brian Henriksen socialminister Astrid Krags besøg i Degnevængets Beboerhus fredag formiddag. - Jeg lider af PTSD, og at jeg kan komme her, gør, at jeg kan få lidt ro på og få et afbræk i hverdagen. Der er så mange mennesker, der bliver tabt på gulvet, hvis det her tilbud forsvinder, fortæller Brian Henriksen.