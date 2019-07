Et stensikkert hit: Ny leg er både sjov og giver motion

Se billedserie En leg kaldet »Rock Hunting« er startet i Slagelse, efter lokale har sat sig for at dekorere og gemme sten, som andre skal finde. Legen er en billig, sjov og anderledes måde at være sammen på - og så giver det motion. Foto: Fleur Sativa

Slagelse - 24. juli 2019 kl. 09:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Se. Hvad med derovre? Der er ikke nogen, der kigger lige nu.

I Slagelse er 42-årige Michelle Baltzer og datteren Sarah på 11 år i gang med at gemme små og dekorerede sten. Én af stenene med en solnedgang på bliver placeret op ad en butiksrude.

Her håber de på, at en anden vil finde den. Og måske tage den med hjem.

De to har nemlig sammen lokalt startet legen »Rock Hunting«, som går ud på at gemme sten, som andre skal finde. En leg, der oprindeligt er startet i New Zealand, men som har spredt sig til hele verden, og i dag også er kommet til Danmark.

Det skyldes, at legen er en billig, sjov og anderledes måde at være sammen på. Og foruden flotte sten i lommen, giver legen også gode kilometer i benene.

- Min skridttæller siger 6.000 lige nu. Så det er jo en anden måde at komme ud på, og så får man hurtigt set dele af byen, som man måske ikke kender så godt, forklarer Michelle Baltzer.

Idéen til at starte legen i Slagelse opstod, da hun så, at kunstnere i Sorø havde gjort det samme. Hurtigt fandt Michelle Baltzer nemlig ud af, at man ikke behøver at være professionel eller meget kreativ for at starte.

For med acryl-tuscher i forskellige farver er det nemt at male de små sten, som blandt andet kan findes på stranden. Dernæst indebærer legen blot, at man gemmer stenene rundt omkring og tager billeder, så andre kan se, hvor de ligger.

- Det skal jo være, så folk kan finde dem, men det skal heller ikke være for nemt, forklarer Michelle Baltzer, da endnu en sten er placeret. Denne gang ved en skulptur i Slagelse centrum.

Kort efter lægger hun et billede af stenen ud offentligt i en Facebook-gruppe, hvorefter andre kan gå på jagt efter den. På den måde er legen let, hvis man kender skulpturen, men sværere hvis man ikke gør. For så må man ud at lede.

Og lede, det gør folk. Siden Michelle Baltzer og hendes 11-årige datter Sarah begyndte legen »Rock Hunting« i Slagelse, har de delt omkring 80 sten ud, som i dag har fået nye hjem. Eller som er blevet gemt på ny.

Begejstringen for legen ses blandt andet på Facebook, hvor de glade findere lystigt deler billeder af deres fund:

- Bababadut er nu fundet og ikke længere med i legen. Jeg siger mange tak, skriver blandt andre Britta Jensen og deler et billede af en rødmalet sten med et ansigt på, som nu står til pynt i haven.

Det er historier som denne, der ifølge Michelle Baltzer gør det sjovt at lege legen. Men derudover er det også en god måde at være sammen som familie på og en billig sommerferieakvititet, påpeger hun. Noget, som hendes datter, 11-årige Sarah, er enig i:

- Det er hyggeligt at få at vide, hvordan folk godt kan lide de sten, man har malet, når man får respons på det. Og så er det også sjovere end at sidde derhjemme og kede sig, fortæller hun.

Michelle Baltzer og datteren Sarah opfordrer derfor andre til at være med i legen og gemme sten. For »alle kan være med«, lyder det.

- Det handler ikke om alder eller kreative evner. Det handler om jagten. Det er sjovt. Og folk bliver lige så glade for at finde en sten, som en to-årig har lavet, som hvis det er en kunstner, der har stået for det, slår Michelle Baltzer fast.

»Rock hunting« i Slagelse har endnu ikke sin egen Facebook-gruppe, men jagten efter stenene bliver delt i gruppen »4200 Slagelse«.