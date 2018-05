Et sandt målorgie i Vemmelev - 13-0

Modstand var det ingen, da Vemmelevs serie 3 hold i fodbold på hjemmebane bød på et sandt målorgie ved at besejre Borup IF med hele 13-0! Borup IF havde ikke et eneste skud på mål i hele kampen, hvor to hjørnespark var eneste nærkontakt med Vemmelevs mål.