Et ødelagt knæ førte til dans

Engang elskede hun håndbold og al sport med bolde, men det satte et ødelagt knæ en stopper for.

Hun betegner det som held i uheld, at håndbolden gav hende en knæskade, for søsteren fik hende lokket til at danse i stedet.

- Dans betyder rigtig meget for mig. Dans har været mit frirum i nogle svære perioder, siger Nikoline, der begyndte på danseskolen for fire år siden.

Efter få års træning tog hun chancen og tog til audition på Dansegulvets elitehold, Inner Light Dance Company. Hun havde set flere af deres forestillinger, og nu var drømmen at stå på scenen som danser.

- Mit første år med Inner Light Dance Company har været spændende, men også udfordrende. Der har været koreografier og trin, jeg har haft svært ved, men alligevel har jeg lært det. Jeg synes, det er fedt at se, at det kun bliver bedre for hver uge der går. Det har været sjovt at træne op til en forestilling og jeg glæder mig så sindssygt meget til at vise, hvad vi har øvet på. Det har været hårdt, men på en god måde, siger Nikoline.