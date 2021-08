Ét klik og fire smittede fra nedlukning: »Vi er stadig lige på vippen«

I dag, lørdag, mellem klokken 10-13 holder der en testvogn på Blomstervænget 3 B i Dalmose, og alle opfordres til at lade sig teste - uanset om man er vaccineret eller ej.

Gimlinge Sogn slap med skrækken og undgik nedlukning i denne ombæring. Men tingene kan hurtigt ændre sig, og i kommunen er de stadig klar på at trykke på send mail til alle relevante instanser, i det øjeblik, at alle tre kriterier for nedlukning går i rødt på en og samme tid i et eller flere sogne.

Slagelse - 20. august 2021 kl. 21:00 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Klokken 14 hver dag udsender Styrelsen for Patientsikkerhed de nyeste tre tal for hvert sogn i Danmark, som tilsammen gør forskellen for nedlukning af et sogn eller ej: Incidens, antal smittede i en syv døgnsperiode og en positivprocent.

I Gimlinge Sogn, som blandt andet Dalmose, Gimlinge og Vemmeløse er en del af, holder de i øjeblikket vejret, for to ud af tre kriterier for nedlukning har de seneste dage været overskredet. Kun tallet for antal smittede har været lavere indenfor syv døgn end de tilladte 20.

Fra 4 til 16 på en uge Det begyndte den 14. august med fire smittede, så seks dagen derpå, så ni, så tolv, så seksten og så seksten igen

- Vi er ikke blevet ringet op af Styrelsen for Patientsikkerhed endnu, så vi håber, at det er et tegn på, at tallet ikke er kommet over tyve, siger Finn Pedersen fredag formiddag.

Han er udviklingskonsulent i Slagelse Kommune, og han sidder i øjeblikket og holder nøje øje med de omtrent 40 sogne i kommunen for at se, om en nedlukning er eneste farbare og ikke mindst lovpligtige vej at gå for at dæmme op for yderligere smittespredning.

- Der er ikke umiddelbart fare for nedlukning i andre sogne i kommunen lige nu, siger Finn Pedersen, der i samarbejde med kultur- og fritidsafdelingen hele tiden forholder sig klar til at give relevante skoler, sfo´er, foreninger, kulturtilbud og lignende instanser øjeblikkelig besked på at lukke ned, hvis alle tre tal på samme tid går i rødt i et sogn.

Halvt af hvert I skrivende stund er der ifølge Finn Pedersen 18 sogne i Slagelse Kommune, der har registrerede smittetilfælde, hvor der ingen er i resten af kommunens sogne.

- I Nørrevang Sogn er der for eksempel lige nu 38 smittede, men på grund af, at Nørrevang Sogn har 8075 indbyggere modsat Gimlinge Sogn, der kun har lidt over 1300, så betyder de 38 tilfælde ikke lige så meget for tallene som de 16 tilfælde gør i Gimlinge, siger Finn Pedersen.

Bodil Bahnsen, der er leder af Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune, følger på linje med Finn Pedersen også situationen nøje og med næsten tilbageholdt åndedræt.

Stadig på vippen - Vi ligger lige på vippen, men vi håber på, at vi undgår en nedlukning, og derfor opfordrer vi alle til at blive testet - også selv om man er vaccineret, siger Bodil Bahnsen, der understreger, at selv om samfundet i stor grad er genåbnet, så betyder det ikke, at vi er færdige med covid-19.

At antal smittede er i stigning, begrunder Bodil Bahnsen med , at børn under 12 år og mange unge ikke er vaccineret, hvorfor de nemt smitter hinanden og andre nu, hvor de er tilbage i skole efter sommerferien.

På grund af de kun fire smittede fra en nedlukning i Gimlinge Sogn har Region Sjælland sendt en testvogn til Dalmose, hvor man også i dag, lørdag mellem klokken 10-13 kan blive testet. Testvognen står ved den tidligere tandklinik på Blomstervænget i Dalmose.

Fredag klokken 14 stod det klart, at Gimlinge Sogn slap med skrækken for denne gang, for igen var antal smittede i de seneste syv døgn på seksten.

Retningslingjerne for nedlukning er i skrivende stund til politisk debat, men indtil videre bliver der fra flere sider holdt godt øje med de tre afgørende tal.