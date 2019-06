I 24 timer fra lørdag den 22. juni klokken 12 til søndag den 23. juni klokken 12 er der Stafet for Livet i Skælskør - som det eneste sted i Slagelse Kommune. Alle kan deltage, og alle bidrag er velkomne. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Et intensivt døgn i kamp mod kræft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et intensivt døgn i kamp mod kræft

Slagelse - 17. juni 2019 kl. 11:32 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skælskør: Klokken 12 lørdag den 22. juni går starten til dette års Stafet for Livet, som finder sted sommeren over i rigtig mange byer landet rundt.

I Slagelse Kommune er Skælskør den eneste by, hvor stafetten finder sted. En stafet, hvor målet ikke er at være først - men at være med.

Formålet med stafetten er at give håb og støtte til alle, der er berørt af kræft, og at stå sammen i kampen mod kræft og at skaffe midler til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte.

- Alle kan være med. Enten på et hold eller ved bare at møde op og støtte ved at købe en sodavand eller lidt mad, siger Michael Kragh, der er formand for Stafet for Livet i Skælskør. Han er også holdkaptajn på holdet Falck Skælskør, der i skrivende stund er et ud af 20 tilmeldte hold.

Flere af de tilmeldte hold er knyttet op på en forening eller et andet specifikt tilhørsforhold, men Sammenholdet er åbent for alle. Der er tilmelding til alle hold på hjemmesiden stafetforlivet.dk under Skælskør.

- Det vigtigste er at bidrage uanset hvordan og at at vise, at vi står sammen om det her, siger Michael Kragh, der har et næsten nyt hold med sig i styregruppen. Et hold som på det seneste har haft travl med at lave det færdige program for dagen, som er spækket med underholdning for både voksne og børn.

Musikalsk set er der blandt andet Leo Adolph, Natsjakket, L'øster, Decades og Martin Buch og Marty Griffin at se frem til, og for børnene er der både bolsjeværksted, jumpingfitness, børnedisko, kreativ workshop og slå kræften af tønden på programmet.

- Alle kunstnere, foreninger og lignende stiller op gratis, og Smartos Group, Harboes Bryggeri, NexusEvent.dk og Skælskørhallen er vores hovedsponsorer, siger Michael Kragh, der er taknemmelig for den store opbakning.

Stafet for Livet finder sted ved Skælskørhallen, hvor deltagerne i år kan vælge at gå/løbe med på enten en rød eller blå rute. Den røde er den sædvanlige tur rundt på stadion på 400 meter, hvorimod den blå rute tager en knap to kilometer rundt i landskabet omkring Skælskørhallen.

- Den blå rute tæller i følge Michael Kragh for fire. En vigtig pointe i forhold til, at flere af de deltagende hold har sponsorer, der donerer et beløb er runde.

Til at skyde stafetten i gang har Stafet for Livet i Skælskør allieret sig med skuespiller Alex Høgh Andersen, og direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, har også valgt at bakke op om arrangementet i Skælskør, der indtil videre har over 300 tilmeldte.

Som altid indebærer Stafet for Livet, at der er gang i stafetten 24 timer i træk, og at det er fighterne (nuværende og tidligere kræftpatienter. red.) der lægger ud. Siden kommer pårørenderunden og den smukke og gribende lysceremoni, der finder sted lørdag aften klokken 22.

Der er stadig mulighed for at tilmelde sig via hjemmesiden. Og lige frem til start er der mulighed for at tilmelde sig i informationsteltet på pladsen bag Skælskørhallen.

- Vi håber, at rigtig mange vil bakke op og være med til at fejre livet, mindes og gøre en forskel i kampen mod kræft, siger Michael Kragh.