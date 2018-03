Et forsøg værd - men det lokale julekatalog bliver ikke gentaget

Julekataloget fra 2017 bliver ikke gentaget. Arkivfoto

Slagelse - 30. marts 2018 kl. 07:31 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Firmajulegaver er en stor forretning, som Skælskør Erhvervsforening i 2017 forsøgte at få en andel af ud fra en devise om at lokale firmaer, skulle kunne købe julegaverne til deres ansatte fra lokale forretninger. Derfor skabte erhvervsforeningen et julegavekatalog med lokale tilbud, som på glittet papir og professionelt layout blev sendt ud til en lang række firmaer i lokalområdet.

- Vi forsøgte os i 2017 på opfordring at lave et julegavekatalog. Kataloget blev lavet med det formål, at virksomheder skulle købe julegaver til medarbejderne lokalt, ligesom julefrokosten skulle bestilles lokalt. Kataloget blev udsendt til cirka 300 virksomheder i Skælskør og omegn, fortæller Pia Kimer Jacobsen, der er formand for Skælskør Erhvervsforening.

Desværre har opbakningen til projektet ikke været stor nok til, at det kan betale sig for erhvervsforeningen at arbejde videre med tiltaget, der skulle sikre, at mere handel forbliver lokalt.

- Vi må desværre konstatere, at effekten af kataloget ikke stod mål med investeringen. Vi forventer derfor ikke, at udkomme med nyt katalog for 2018, siger Pia Kimer Jacobsen. Erhvervsforeningen laver i stedet en række andre tiltag i forbindelse med julesalget 2018.