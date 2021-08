Se billedserie Inden for en måned er de sidste rester af højskolen væk.

Et endegyldigt farvel til historisk folkehøjskole

I løbet af en måned er det slut med Skælskør Folkehøjskole. Nedrivningen af den tidligere højskole er i fuld gang, og inden for et par år skulle der i stedet for højskole gerne ligge 131 boliger.

Slagelse - 14. august 2021 kl. 08:30 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Både tanker, idéer og planer har siden 2005 været mange for den tidligere Skælskør Folkehøjskole, der blev bygget i 1973. I 2005 blev de sidste elever sendt hjem på grund af mangel på samme, og siden har bygningerne på skråningen ned mod Skælskør Fjord stået tomme hen. Næsten da. For smadrede vinduer, graffiti, knuste flasker og cigaretskod har vidnet om besøgende i ny og næ.

Men om en måneds tid er det for evigt slut med Skælskør Folkehøjskole udover i historisk henseende. Også fredag formiddag, da Sjællandske var på besøg på Møllebakken, var der gang i nedrivningen. En nedrivning, som skulle have været til ende for længst, men som blev forsinket på grund af et mislykket samarbejde mellem ejendomsselskab og daværende entreprenør.

Godt at der sker noget - Det er godt, at der sker noget nu, og det er vigtigt, at vi kommer videre, siger Knud Vincents (V). Han er medlem af både Slagelse Byråd, miljø-, plan- og landdistriktsudvalget samt borgmesterkandidat for Venstre.

Han glæder sig på linje med Steen Olsen (udenfor parti), der også er mødt op ved resterne af højskolen for politisk at se fremad på de boliger, der i stedet skal bygges på de omtrent 40.000 kvadratmeter, som vel nok er nogle af de bedst beliggende kvadratmeter i Skælskør.

- Jeg er både glad og trist. Jeg kan sagtens huske, at vi havde en velfungerende højskole i Skælskør, men efter at have været igennem fire lokalplaner, er der ikke længere nogen vej udenom, siger Steen Olsen, der som Knud Vincents både er medlem af byrådet og miljø-, plan- og landdistriktsudvalget.

Den rigtige retning - Nu skal vi have skabt nogle gode boliger, der kan være med til at sikre, at Skælskør bliver ved med at udvikle sig i den rigtige retning, og som bliver attraktive for både tilflyttere og for byens egne borgere, supplerer Knud Vincents, mens to gravemaskiner æder sig ind på højskolen.

Præcis hvornår højskolen er forvandlet til indflytningsklare boliger tør ingen sætte en eksakt dato på, men at det er et par år ude i fremtiden, er for indeværende det mest realistiske bud fra direktør i Ejendomsselskabet Fjordparken A/S, Freddy Bach.

- Der er sket en forskydning af hele projektet på grund af corona, og samtidig er vi nødt til at sætte os ned for at rekalkulere på de stigende materialepriser, men mit bud er to år fra nu, siger Freddy Bach.

Han er glad for det nuværende samarbejde med entreprenør Jens H. Hansen, der har fået det møjsommelige arbejde med at skille højskolen ad. For kradse materialer som bly, PCB og asbest kræver alle deres opmærksomhed i alt fra maling, fuger og rørbøjninger.

Den omfattende miljøsanering med nødvendig afrensning og sortering af alle materialer er en dyr affære, og samtidig er enkelte råvarer og bygningselementer stedet med 30-50 procent på grund af corona ifølge projektassistent Per Jørgensen, der forventer, at millionerne skal tælles i tre cifre, inden de planlagte 131 boliger er klar.

Lidt af hvert Boligerne bliver en god blanding af boliger, der passer i størrelse til både unge, seniorer og familier, og den fantastiske udsigt er tænkt ind, så flest mulig får gavn af den.

- Der er en niveauforskel på 16 meter, og vi udnytter terrænet bedst muligt, siger Per Jørgensen.

At der endelig nu efter mere end femten år faktisk er en forvandling i gang på Møllebakken glæder både Knud Vincents og Steen Olsen, og selv om der har været politiske udfordringer undervejs, glæder de sig over det indbyrdes politiske samarbejde.

Et samarbejde som de gerne ser fortsætter ind på nabogrunden »Mørbraden« og med henblik på en bedre infrastruktur i området, der med de nye boliger vil blive tiltrængt.

- De kan bare sende en mail, hvis de har lyst til at blive skrevet op på en venteliste, siger Freddy Bach fra Ejendomsselskabet Fjordparken, men priser på de nye boliger tør hverken han eller andre komme med et bud på. Men at udsigten bliver god er helt sikkert.