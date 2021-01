Et dyrt dyt...

Bilhornet må ikke bruges til at hilse på vennerne. Det kan blive dyrt - især hvis bilisten også er påvirket. Foto: Jimmi Larsen

Slagelse - 18. januar 2021 kl. 20:23

En 18-årig kvinde kom fredag klokken 17.30 kørende ad Næstvedvej i Skælskør. Hun var tilsyneladende i højt humør, for ved en benzintank dyttede hun for at hilse på en bekendt.

En par betjente befandt sig lige i nærheden, og de tog kontakt til kvinden for at fortælle hende, at hornet kun må bruges til at advare om farlige situationer.

Da den 18-årige rullede vinduet ned, kunne betjentene imidlertid se, at der formentlig var en grund til kvindens løsslupne humør, for hun virkede noget påvirket.

De efterfølgende test viste da også, at hun var påvirket af både alkohol og amfetamin.

Hun blev derfor anholdt og sigtet for at have kørt i påvirket tilstand.