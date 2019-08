Der er meget at fejre efter det første år, mener formand Jeannette Nielsen. Foto: Carsten Lysdal

Et-årig idrætsforening har succes

Slagelse - 01. august 2019 kl. 08:10

Et år efter at Korsør IF2018 blev stiftet med gymnastik og fodbold på programmet, er det en meget glad formand, Jeanette Nielsen, der gør status. Den nye forening har forlængst rundet 100 medlemmer, og ifølge formanden er de målsætninger, foreningen havde ved stiftelsen, mere end nået, samtidig med at flere tilbud er undervejs.

- Korsør IF2018 har fra starten arbejdet på at blive »hele familiens idrætsforening« med et bredt tilbud til både børn, unge og voksne, og det, synes vi selv, begynder at ligne noget. Vi har før sommerferien startet et børnegymnastikhold for de to-fire-årige med stor succes. Vi valgte lørdag formiddag, da nogle familier er udfordret på tiden i hverdagene, og det viste sig at være et rigtig godt valg, beretter Jeannette Nielsen.

De lidt ældre søskende - de fem-syv-årige - er også på vej til at få et lørdagshold.

Dertil kommer et nyt dansehold for de voksne piger omkring 20-40 år. De skal instrueres af Marie Skak, som selv har danset hele sit liv, og som blandt andet har været med i forskellige musicals. Holdet bliver showpræget og skal også til opvisning.

Fodboldafdelingen udvikler sig også. De nuværende hold, U16, U19 og senior, alle drenge, fortsætter oven på en første sæson med gode resultater.

- Vi arbejder meget på et tilbud til mindre drenge og piger også. Så er man omkring 10-12 år, og kunne tænke sig at spille fodbold, er man meget velkommen til at kontakte os. Vi gik så småt i gang inden sommerferien med dette, og der var flere friske drenge til træning, men der er stadig plads på banen, siger Jeannette Nielsen.

Vores øvrige tilbud med pilates, 50+ mix gymnastik, fodboldfitness, floorball kører selvfølgelig også videre, og andre hold er i støbeskeen, udtaler Jeannette Nielsen.

Derudover har foreningen hen over året været engageret i forskellige arrangementer, både for sig selv og for andre samarbejdspartnere. Bankospil for alle medlemmer skal gentages.

»Børnefødselsdagen« fejres for medlemmer på selve ét-årsdagen for stiftelsen 13. august.