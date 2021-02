Se billedserie Kommerciel direktør Mikkel Andersen fra Esport Danmark med hovedkvarter i Slagelse og Bente Nørgaard, aktivitetskonsulent i Slagelse Kommune, skal i gang med at vise, hvad både yngre og ældre kan bruge esport til, når corona-restriktionerne igen gør det muligt at mødes. Privatfoto

Esport skal gavne både ældre og integration

Esport Danmark med hovedkvarter i Slagelse i sving med projekter, der skal vise, at sporten kan gøre livet bedre for både udsatte borgere i nordbyen og for ældre i kommunen. Projektet med de ældre følges af professor fra Københavns Universitet. Begge projekter skal kunne bruges til at udbrede esport på landsplan.

Slagelse - 15. februar 2021

Esport er et hit hos ikke mindst unge mennesker, men sporten skal nu også bruges til at løse problemer for udsatte borgere i nordbyen i Slagelse og for kommunens ældre. - Det er med meget stor glæde, at vi kan tage fat på et meget centralt område, hvor esporten kan komme i sit rette element, siger Mikkel Andersen, der er kommerciel direktør for Esport Danmark med hovedkvarter i lokaler ved den nye tribune på Slagelse Stadion.

