Se billedserie Folketingsmedlem Stén Knuth (V) er ikke mindst blevet inspireret til partiets esports-udspil hos Sørby Esport. Her var der mandag aktivitet med folk fra Muskelsvindsfonden bag tasterne. I midten formand for Sørby Esport Mark Rentzmann Kristensen og til højre formand for Sørbymagle IF Anders Sørensen.

Esport på vej til masser af skolelever i Slagelse og omegn

Sørby Esport har været med til at inspirere V-folketingsmedlem Stén Knuth til udspil omkring sporten på landsplan. Den lokale forening er allerede i samarbejde med mange skoler og fra 2022 vil esport også blive et tilbud på HF på Slagelse Gymnasium.

29. juni 2021

Der er stor tilfredshed hos Sørby Esport med hovedkvarter i tribunebygningen på Slagelse Stadion over Venstres nye udspil om esport, som er fremsat af partiets idrætspolitiske ordfører, tidligere Slagelse-borgmester Stén Knuth.

Her bliver det blandt andet foreslået, at esport skal være valgfag i skolen, ligesom der skal være et elitespor for gamere på TEAM Danmark.

- Vi er glade for udspillet, som Stén Knuth har lagt et stort stykke arbejde i, siger Anders Sørensen, der er formand for Sørby IF, som Sørby Esport hører under.

Stén Knuth lægger ikke skjul på, at han er blevet inspireret af Sørby Esport til sit udspil, der har det formål at sikre esport og esportudøvere bedre rammer i Danmark.

Mange skoler med Mark Rentzmann Kristensen, der er leder af Sørby Esport, kan da også fortælle, at man i foreningen allerede er »tyvstartet« på at få esport ind på skolerne i Slagelse-området.

- Vi har det sidste halve års tid kørt et pilotprojekt, som dog ikke har kørt hele tiden på grund af corona-restriktioner. Men efter sommerferien starter vi for alvor op med et samarbejde med en lang række lokale skoler, hvor eleverne får tilbudt at komme herud og dyrke forskellige former for esport, som kan bruges i forbindelse med deres fag, siger Mark Rentzmann Kristensen.

Blandt andre Antvorskov Skole, Marievangsskolen, Nymarkskolen, Søndermarksskolen og Autismecenter er med.

- Vi arbejder også på et samarbejde med HF på Slagelse Gymnasium, hvor det dog først kommer på fra 2022. Samme år indleder vi også samarbejde med X-Class, siger Mark Rentzmann Kristensen.

Han fortæller videre, at Sørby Esport også arbejder på at lave flere satellit-klubber, blandt andet i Skælskør.

Stor interesse Forslaget fra Venstre skal ses på baggrund af, at esport i dag er en af Danmarks største sportsgrene med over 700.000 udøvere. Med Slagelse i front via Sørby Esport.

Mest populær er den blandt de 13-19-årige, hvor 96 procent af drengene og 70 procent af pigerne dyrker esport.

Derfor er tiden også kommet til at organisere sporten med et moderne foreningsliv, uddannelsesmuligheder, samt ordentlig udnyttelse af sportens kommercielle potentiale, mener man i Venstre, som har fremlagt en række forslag til, hvordan man kan understøtte og styrke sporten i Danmark.

- De unge skal ud af værelserne og ind i foreningerne, hvor trænere og leder hjælper, vejleder og danner de unge. Esportsforeninger er fremtidens moderne forening. En forening hvor man bruger teknologi og nettet til at samle både unge og gamle. Det skal vi gøre hvad vi kan fra politisk side for at understøtte, siger Stén Knuth.

Han vil derfor blandt andet arbejde for, at man får sikret et fast årligt tilskud til Esport Danmark, som holder til på førstesalen i tribunen på Slagelse Stadion.

Esport kan inkludere Også sportens bagside får opmærksomhed i Venstres udspil. Blandt andet ønsker partiet at sikre bedre beskyttelse af unge mod reklamer og afhængighed samt sikre de unge rettigheder i de kontrakter der indgås med klubber, hold og virksomheder.

- Det skal både være både sjovt og sikkert at dyrke esport. Derfor vil Venstre sikre, at der bliver skabt ordentlige forhold for den professionelle del af esporten, så spillerne kan få juridisk hjælp, når de eksempelvis skal indgå professionelle kontrakter, siger Stén Knuth. I Esport Danmark, som er det landsdækkende forbund for esport i Danmark, er administrerende direktør Rico Corneliussen positiv overfor udspillet.

- Danmark er verdensførende på eliteniveau, hvilket generer både økonomi og international omtale. Men det er i høj grad på breddeniveau, at esporten tydeligt viser, at den kan inkludere de samfundsgrupper, der kan have det svært i de traditionelle idrætsforeninger. Der er behov for en national strategi, der understøtter det store arbejde, der er i at skabe foreninger rundt omkring i landet, der kan sikre sunde fællesskaber, udbyde undervisning i og om esport samt ordentlige forhold for særligt unge talenter, siger Rico Corneliussen.

Udspillet vil blive fremlagt i Folketinget til efteråret.