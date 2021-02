Esmaeil vil have afskaffet ghettolisten - nu når borgerforslag Folketinget

Esmaeil Alnoumeiri (th.) bor i Ringparken i Slagelse, der har været på ghettolisten ti år i træk. Ifølge ham er ordet »ghetto« dog helt forkert at bruge i en dansk sammenhæng. Han håber derfor, at listen fjernes.

Et borgerforslag om at afskaffe ghettolisten og bremse nedrivningen af udsatte boligområder har nu samlet nok underskrifter til at blive behandlet i Folketinget. Esmail Alnoumeiri fra Ringparken er medstiller af forslaget.

Slagelse - 11. februar 2021 kl. 09:37 Af Fleur Sativa

For tiende år i træk er boligområdet Ringparken i Slagelse at finde på regeringens såkaldte ghettoliste. Men i fremtiden skal listen slet ikke eksistere.

Det mener i hvert fald Esmaeil Alnoumeiri, der er afdelingsformand i FOB, selv bor i området med sin familie og er medstiller af et borgerforslag, der nu skal behandles i Folketinget.

- Jeg er glad. For vi tænker, at det rykker lidt, fordi folk forhåbentlig bliver opmærksomme på, at vi har områder i Danmark, hvor andre love gælder end i resten af landet. Og at det er et problem, forklarer Esmaeil Anoumeri, der dog er sikker på, at regeringen vil fastholde ønsket om blandede boligområder.

- Folk skal ikke være arbejdsløse eller kriminelle. Og det er vi ikke uenige i. Slet ikke. Men metoden er forkert og rammer skævt, fastslår han.

Borgerforslaget, der i skrivende stund har fået 55.415 underskrifter, ønsker således også loven om nedrivning og salg af almene boliger ophævet, så beboere kan blive boende i de udsatte boligområder, hvis de har lyst.

Få udgør problemet - Loven diskriminerer beboere i almene boliger på baggrund af deres naboers uddannelsesniveau, deres naboers tilknytning til arbejdsmarkedet, deres naboers etnicitet og hvis deres naboer har en lav indkomst. Altså bidrager lovgivningen til forskelsbehandling og diskrimination, står det beskrevet i borgerforslaget, som er stillet af Ibrahim Fadi El-Hassan fra Odense.

Ordlyden tilslutter Esmaeil Alnoumeiri sig. For selv om Ringparken har været defineret som en ghetto i al den tid, ghettolisten har eksisteret, så er det få beboere, der udgør et reelt problem. Artiklen forsætter efter billedet...

I Ringparken er det gennem forskellige indsatser lykkedes at få flere i arbejde, så boligområdet i dag kun opfylder tre ud af fem ghettokriterier. Det er dog ikke nok til at ryge af ghettolisten.

For eksempel må højst 2,27 procent af beboerne have en plet på straffeattesten.

Og i Ringparken udgør andelen af dømte 2,44 procent. Med i alt 1.963 beboere i området er der altså tale om fire personer for meget. Eller helt præcist 3,3371.

Men hvis for eksempel nedrivningen og salget af de almene boliger bliver en realitet, rammer det flere tusinde, som må forlade et hjem, de ellers er glade for.

Andre metoder - Derudover SKAL forældre sende deres børn i vuggestue efter et år. Bare på grund af deres adresse. Jeg forstår godt, hvorfor det er godt i forhold til udviklingen af sprog og så videre. Men der bør aldrig skulle tvang til, siger Esmaeil Alnoumeiri, hvis børn selv har haft glæde af at gå i vuggestue.

"Måske man kunne bruge andre ord som »socialt udsat«. Men ghetto er et forkert ord. Det passer slet ikke ind i Danmark (...)"

- Esmaeil Alnoumeiri - Esmaeil Alnoumeiri - Man bør kunne oplyse om fordelene og hjælpe folk til at vælge det valg, der er det rigtige for dem, forklarer han og understreger, at der med hans ord »er noget galt med de danske ghettolove«.

Faktisk er der i det hele taget noget galt med brugen af ordet »ghetto« i en dansk sammenhæng, mener Esmaeil Alnoumeiri:

- Måske man kunne bruge andre ord som »socialt udsat«. Men ghetto er et forkert ord. Det passer slet ikke ind i Danmark og minder mest om 2. verdenskrig eller tilstande i USA med meget fattigdom og ingen kontrol, forklarer han og peger på, at flere boligområder er kommet af ghettolisten uden regeringens indblanden.

Den 1. december 2020 var der således 15 danske boligområder, der opfyldte regeringens ghettokriterier, mod 28 områder i 2019.

»Vi er på vej ud« Ringparken lykkedes i denne omgang at få flere i arbejde og frafaldt dermed kriteriet om arbejdsløshed.

Med stadig tre ud af fem opfyldte kriterier var det dog ikke nok for boligområdet til at ryge af listen.

Ringparken er således fastholdt på ghettolisten, fordi stadig for mange beboere har en ikke-vestlig baggrund, for få beboere har en højere uddannelse end grundskolen, og fordi andelen af dømte er for høj. Altså som tidligere beskrevet: For høj med 3,3371 personer.

- Vi er på vej ud. Så der er ingen grund til at begynde at rive vores hjem ned, fastslår Esmaeil Alnoumeiri.