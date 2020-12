Få personer ødelægger det for flertallet, og marginaler er årsag til, at Ringparken fortsat er på boligministeriets ghettoliste, siger Esmaeil Alnoumeiri (th.). Han bor i området, hvor han også er afdelingsformand. Det går den rigtige vej, slår han fast.

Esmaeil er ked af ghetto-stempel: - Her er vi lige så forskellige som alle andre naboer

For tiende år i træk at Ringparken at finde på boligministeriets ghettoliste. Men ordet 'ghetto' skaber et virkelighedsfjernt billede af boligområdet, der faktisk er inde i en god udvikling, siger beboer og afdelingsformand Esmaeil Alnoumeiri.

- Ghetto er et virkelig dårligt ord. Man kender det fra film og forbinder det med fattigdom.

Sådan siger Esmaeil Alnoumeiri, der er afdelingsformand i FOB's afdeling 32 Ringparken i Slagelse og som selv bor i området, der nu for tiende år i træk er at finde på boligministeriets såkaldte ghettoliste.

Ordet ghetto har intet med virkeligheden at gøre, mener han. Derfor er Esmaeil Alnoumeiri ked af den fortsatte placering på listen.

- Det betyder, at man bliver stemplet som noget uønsket. Og vi beboere herude bliver sat i bås, bare fordi vi bor i et bestemt område, forklarer afdelingsformanden, som derfor peger på, at stemplet som en ghetto kan have konsekvenser for beboerne.

For eksempel mener Esmaeil Alnoumeiri, at arbejdsgivere nogle gange fravælger en ansøger, hvis adressen ligger i en ghetto. Ligesom unge fra området ofte - også uberettiget - bliver set på som værende »bøller«.

Liste skaber problemerne - Jeg synes, at ghettolisten er med til at give os flere udfordringer, end vi i virkeligheden har. Ser man for eksempel på arbejdsløsheden, er den på vej nedad, siger Esmaeil Alnoumeiri.

Ringparken er på ghettolisten, fordi området opfylder tre ud af fem opsatte kriterier: Der bor for mange beboere med ikke-vestlig baggrund, ligesom andelen af dømte er for høj, og for få beboere har en højere uddannelse end grundskolen.

Men arbejdsløsheden er netop et kriterium, hvor boligområdet i år holder sig inden for den fastsatte grænse, som den er defineret af regeringen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ringparken er inde i en god udvikling, hvor blandt andet flere unge tager en uddannelse, og flere beboere kommer i arbejde. Alligevel holder ghettostemplet ved grundet marginaler.

Ifølge regeringen må højst 40 procent af beboerne i et boligområde stå uden for arbejdsmarkedet. I Ringparken lyder det tal på 38,3 mod 41,2 procent i 2019, hvorfor altså tre procentpoint flere beboere i dag er i arbejde.

Derudover ser man flere unge fra boligområdet, der tager en uddannelse, fortæller Esmaeil Alnoumeiri.

Drejer sig om få personer - Vi er inde i en meget positiv udvikling. Og jeg synes, det er synd, at vi ikke snakker mere om det i stedet for kun at se på det, der kunne gå bedre, siger han og peger samtidig på, at andelen af dømte i boligområdet drejer sig om »meget få personer«.

Ifølge regeringen må højst 2,27 procent af beboerne have en plet på straffeattesten. Men i Ringparken udgør andelen af dømte 2,44 procent. Med i alt 1.963 beboere i området er der altså tale om fire personer for meget. Eller helt præcist 3,3371.

- Det er så uretfærdigt, at det skal gå ud over 2000 beboere, at få beboere måske ikke lige kan finde ud af at opføre sig ordentligt, fastslår Esmaeil Alnoumeiri, der af denne årsag er medstiller af et borgerforslag, der ønsker loven om nedrivning og salg af almene boliger ophævet og samtidig ghettolisterne afskaffet.

»Jeg tror, og jeg håber« - Ude i byen bliver vi måske set på som en ghetto. Men her er vi lige så forskellige som alle andre naboer. Vi har et villakvarter lige på den anden side af vejen, og vi er ikke meget anderledes end dem, siger Esmaeil Alnoumeiri og peger på, at 42,7 procent af beboerne i Ringparken er etnisk danske. Og flere er født i Danmark, selv om de har andre rødder.

"Vi har et villakvarter lige på den anden side af vejen, og vi er ikke meget anderledes end dem."

- Esmaeil Alnoumeiri Esmaeil Alnoumeiri - Men min søn for eksempel vil altid tælle med i statistikken som »ikke-vestlig« og »efterkommer«, selv om han aldrig har været i mit - hans fars - hjemland, fortæller Esmaeil Alnoumeiri, der derfor er kritisk over for ghettolistens kriterier, men som alligevel tror på, at boligområdet kan ryste nok af sig til at komme af listen.

- Jeg tror rigtig meget på det. For viljen er meget stor. Så jeg tror, og jeg håber. Og jeg vil blive virkelig glad, hvis jeg får lov til at opleve det en dag: At vi kan få lov til at blive set på som et helt almindeligt boligområde, siger Esmaeil Alnoumeiri.

