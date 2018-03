Erotisk peptalk venter

Klokken 14.00 i dag lørdag 10. marts er der mulighed for at opleve en medrivende erotisk peptalk af den 63-årige kunstner Susanne Thea, når hun holder fernisering som den første udstiller i Kongegaardens »blå rum«. Kongegaardsfonden er arrangør.

Alle forestiller de fisk, hvis øjne er fyldt med mennesker i stærkt erotiske stillinger. Det er første gang, at Susanne Thea viser sin erotiske malerkunnen frem offentligt. Under fremstillingen af malerier har hun også skrevet om oplevelsen - sarte sjæle kan vælge at stoppe her, men ellers er her et eksempel på Theas skriverier: