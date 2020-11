Se billedserie Mailsag har ikke haft nogen konseksvenser for samarbejdet mellem presse og rådhus. Det har aldrig været meningen at true, lyder det i besvarelse til Folketingets Ombudsmand. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Erkender voldsom formulering i mail: Blev vred over journalists »kalkunjagt« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Erkender voldsom formulering i mail: Blev vred over journalists »kalkunjagt«

Slagelse Kommune og dermed borgmester John Dyrby Paulsen (S), der for en måned siden sendte omdiskuteret mail til en navngiven ugeavis-journalist efter oplistning af mulige mistænkte i sag om et klap i numsen, har nu svaret på Folketingets Ombudsmands henvendelse. Pressen og rådhuset har stadig et godt forhold, slås det blandt andet fast.

Slagelse - 02. november 2020 kl. 19:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Det vakte i den grad røre i andedammen, da Socialdemkokratiets gruppeformand i Slagelse, Sofie Janning, for en måned siden gik i æteren med en historie om, at hun under et udvalgsmøde tidligere på året blev klappet bagi. Ikke fordi hun reelt set fortalte om situationen, der var over grænsen, men fordi hun fik præciseret, at det skete under et udvalgsmøde.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Ekspert efter »trussel«: Ombudsmands interesse varsler kritik af borgmester 28. oktober 2020 kl. 18:39