Connie Andersen fra Plejecenter Møllebakken og Sonja Mikkelsen, formand for pårørendeforeningen, fremviser en af de nye plakater, der skal ud og hænge på et plejecenter.

Erindringsbal huskes nu også med plakater

Man siger ofte, at et billede siger mere end 1000 ord. I så fald vil den nye plakat, som netop er lavet i forbindelse med plejecentrenes årlige »Erindringsbal«, sige mere end 13.000 ord.

Mandag formiddag var der indkaldt til pressemøde i det hyggelige orangeri på Antvorskov Plejecenter, hvor en række repræsentanter for kommunens 11 plejecentre fortalte mere om plakaterne og ballet.

- Plakaterne er en god mulighed for at mindes den særlige dag, da mange af deltagerne jo kan have lidt huskebesvær, siger aktivitetskonsulent Bente Nørgaard.