- Det nye forslag til organisering af erhvervscentret vil sætte det vi har opnået over styr, og vi vil være tilbage til den politiske styring af indsatsen, som tidligere efterlod kommunen i bunden af Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse, sagde Helge Poulsen.

Erhvervsrådsformand: - Ny struktur fra rød stue skader investeringer

Slagelse - 24. april 2018 kl. 06:26 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er bekymret for, at erhvervsfolk med midler, der både kan og vil, opgiver ævred for investeringer her i kommunen. Kommunens dårlige ry sammenholdt med et erhvervscenter, der vender store dele af erhvervslivet ryggen, vil skade investeringslysten.

Den melding kom formand for Slagelse Erhvervsråd, advokat Helge Poulsen, med i sin beretning på generalforsamlingen i Slagelse Musikhus.

Årsagen til formandens bekymring skal findes i debatten om fremtiden for Slagelse Erhvervscenter, hvor det nuværende flertal på rådhuset bestemt ikke er i samklang med erhvervsrådet. Helt i modsætning til tiden under borgmester Stén Knuth (V).

Helge Poulsen kunne konstatere, at den model man havde arbejdet med sidste år, og som var godkendt i erhvervscentrets bestyrelse, hvor både rød og blå stue var repræsenteret, nu helt var kasseret. I øvrigt uden nærmere begrundelse, lød det fra formanden.

- Forslaget fra arbejdsgruppen gik ud på, at erhvervsservicen i det hele skulle flyttes ud af kommunalt regi og til et erhvervscenter, som skulle ledes af et stort repræsentantskab, hvor alle erhvervsinteresser ville være repræsenteret. Repræsentantskabet skulle vælge en bestyrelse, der så forestod den daglige overordnede ledelse. Erhvervsrådet skulle være en del af centret og dermed ophøre som selvstændig enhed. Modellen er kendt fra blandt andre Ikast/Herning, men bruges adskillelige steder, hvor indsatsen for erhvervsservice er prioriteret, sagde Helge Poulsen.

Der slog fast, at modellen er vel afprøvet og virker.

Men forslaget er altså kasseret.

- Senest har rød stue besluttet, at næsten alle de af erhvervsrådet udpegede medlemmer af erhvervscentrets bestyrelse skal væk. Det nye flertal ønsker selv at udpege medlemmer til bestyrelsen, der modsat tidligere også skal lønnes. Visse organisationer kan bringe medlemmer i forslag, men de udpeges af rød stue, sagde Poulsen.

Han nævnte, at indtil nu har erhvervsrådet udpeget medlemmer til erhvervscentrets bestyrelse fra håndværket, finanssektoren, transportsektoren, industrien, liberale erhverv samt kulturinstitutionerne.

- Det skal alt sammen ifølge rød stue være slut nu. De frivillige og ulønnede kræfter, som har deltaget herfra på at fremme erhvervsservicen i kommunen, er ikke længere ønsket. Det er en stor skam, og det vil være til skade for erhvervsserviceindsatsen. Det vil heller ikke gavne, at indsatskroner omgøres til lønkroner til bestyrelsen, sagde Helge Poulsen.

Formanden sagde videre, at han fornemmede, at årsagen til, at rådet er havnet på udskiftningsbænken er, at rådet er slået i hartkorn med blå stue.

- Dette skyldes formentlig, at rådet ved adskillige lejligheder har rost den tidligere borgmester og det tidligere flertal. Det er os magtpåliggende at slå fast med syvtommersøm, at rådet ikke har en politisk tilknytning til hverken blå eller rød stue. Vi er sat i verden for at samarbejde med det til enhver tid siddende bystyre, og det vil vi gøre uanset farven på stuen, sagde Poulsen.

Han sagde videre, at når man har rost Steen Knuth ved flere lejligheder skyldes dette, at han og det tidligere

flertal lyttede til de råd, som erhvervsrådet gav.