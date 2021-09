Helge S. Poulsen, formand for Slagelse Erhvervsråd, talte til generalforsamling tirsdag. Her inviterede han til to kommende konferencer, der skal danne grundlaget for en ny erhvervsvision. Foto: Thomas Olsen

Erhvervsråd vil have fælles vision mod 2030: - Tiden er til refleksion og til forandring

Krisen kradser stadig flere steder, men modsat årstiden er erhvervslivet på vej mod lysere tider, konkluderer formand for Slagelse Erhvervsråd, Helge S. Poulsen. Tilbagebetaling af hjælpepakker truer, men en samlet »Erhvervsvision 2030« for Slagelse Kommune - med inspiration udefra - er på tegnebrættet.

01. september 2021

- Vi har misundeligt set mod Jylland, hvor dette ikke er nyt. Nu er turen kommet til os. Nu skal vi vise, at vi kan selv.

Sådan lød det fra talerstolen tirsdag, da Slagelse Erhvervsråd afholdt generalforamling i Det Gamle Posthus på Sdr. Stationsvej, og formand, advokat Helge S. Poulsen, præsenterede planerne om en ny - samlet - vision for Slagelses erhvervsliv. Ifølge formanden er flere brancher og lokale erhvervsdrivende stadig mærket af coronakrisen.

Derfor har Slagelse Erhvervsråd sammen med Slagelse Erhvervscenter igangsat en proces, som skal resultere i netop en »Erhvervsvision 2030,« fortalte han.

- Vi ønsker at finde en langsigtet erhvervsvision, som er uafhængig af skiftende flertal i byrådet, og som kan forhindre, at erhvervspolitikken endnu en gang gøres til politisk kampplads. Vi skal have fælles mål for erhvervsudviklingen, fastslog Helge S. Poulsen tirsdag.

Erhvervsdrivende inviteres til at give inputs Først og fremmest vil der blive afholdt to erhvervskonferencer med den første allerede den 5. oktober i år.

Her vil private erhvervsdrivende blive inviteret til at give deres bud på erhvervsvisionen, der planmæssigt skal løbe frem mod 2030.

"Visionen skal ikke kun omfatte erhvervsudviklingen, men kan også indeholde andre relevante områder."

Den anden konference vil blive afviklet i april 2022, når det nye byråd er kommet på plads. Konferencen i det nye år vil derfor være med deltagelse af både erhvervsvirksomheder, politikere, ledende embedsfolk, uddannelsesinstitutioner, kommunalt ejede virksomheder og kulturinstitutioner.

Når de to konferencer er afholdt, vil de inputs, der præsenteres og formuleres i en fælles vision, blive nedfældet i et aftalepapir mellem alle interessenter, som herefter forpligter sig til at arbejde aktivt for realiseringen - også ud fra den prioritering, der er aftalt.

- Visionen skal ikke kun omfatte erhvervsudviklingen, men kan også indeholde andre relevante områder, som har interaktion med erhverv, frem mod slutmålene i 2030, forklarede Helge S. Poulsen under tirsdagens generalforsamling.

- Tiden er til refleksion og til forandring, og tiden venter på ingen, slog han fast.

Virksomheder risikerer at stå i vanskeligheder I Slagelse Kommune såvel som på landsplan har antallet af konkurser ligget lavt set i lyset af coronakrisen. I løbet af 2020 lå antallet af konkurser - i alt 41 - i Slagelse Kommune faktisk 35 procent lavere end året før.

Men regeringens hjælpepakker har holdt hånden under virksomhederne, hvoraf flere risikerer at løbe ind i problemer senere, når pengene skal tilbagebetales. Det skriver Ritzau den 6. august på baggrund af en vurdering fra Dansk Industri (DI).

Tilsammen har danske virksomheder lånt for 28,9 milliarder kroner i særlige statslige rentefri lån for udskudt skat og moms, oplyser Skattestyrelsen.

Men den 1. november skal momslån for 7,4 milliarder kroner betales tilbage til staten. Og tre måneder senere kommer endnu en momsregning. Denne gang lydende på 13,4 milliarder kroner.

Det kan få virksomheder til at stå i økonomiske vanskeligheder senere på året.

Fornemmer optimisme Cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, spår, at mange virksomheder får svært ved at betale den udskudte skat og moms tilbage. Allerede om få måneder.

"Mange virksomheder har først lige fået lov at åbne igen og har en gabende tom pengekasse."

- De udskudte regninger betyder, at mange virksomheder skal have en masse penge op af pengekassen sidst på året. Men mange virksomheder har først lige fået lov at åbne igen og har en gabende tom pengekasse. Så hvis ikke de kan nå at fylde pengekassen op, så kan vi godt frygte, at der kommer flere konkurser sidst på året, siger Allan Sørensen ifølge mediet Ritzau.

Helge S. Poulsen mener som formand for Slagelse Erhvervsråd imidlertid også, at krisen har givet ny viden og fremhæver blandt andet mulighederne for hjemmearbejdspladser.

Derudover fornemmer han en spirrende optimisme blandt virksomhederne.

- Den spirende optimisme, vi fornemmer hos virksomhederne, vil vi i erhvervsrådet omfavne og bygge videre på, siger han med henvisning til den planlagte »Erhvervsvision 2030.«