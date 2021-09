Formand for Slagelse Erhvervsforening Helge Poulsen opfordrer virksomhederne til at fortælle, hvordan man kan gøre Slagelse til en mere attraktiv erhvervskommune. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervsråd: - Kommunen bedre at drive virksomhed i end undersøgelse fra Dansk Industri viser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Erhvervsråd: - Kommunen bedre at drive virksomhed i end undersøgelse fra Dansk Industri viser

Undersøgelse viser dog behov for forandring. Det skal erhvervskonference gøre noget ved, mener Slagelse Erhvervsråd i kommentar til undersøgelse fra Dansk Industri.

Slagelse - 06. september 2021 kl. 09:33 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Igen en trist placering til Slagelse Kommune i undersøgelsen om erhvervsvenlighed fra Dansk Industri. Men erhvervsrådet mener faktisk, at Slagelse er et væsentligt bedre sted at drive virksomhed end undersøgelsen viser, hvilket også tidligere har været afspejlet i undersøgelsen.

Det skriver Slagelse Erhvervsråd ved formand Helge Poulsen i en udsendt kommentar til DI-undersøgelsen, hvor Slagelse som nævnt endte på en plads som nummer 79 ud af 93 kommuner. På baggrund af blandt andet 84 lokale virksomheders svar.

- Som altid er et af de afgørende spørgsmål for Slagelse Erhvervsråd: »Vil du anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen?«.

Her giver fortsat under 50 procent af de virksomheder, som har svaret på undersøgelsen, et ubetinget ja! Det er et tydeligt signal fra virksomhederne om, at kommunen fortsat har et stort arbejde foran sig, skriver erhvervsrådet.

Brug for forandring Rådet hæfter sig ved tre punkter, som skiller sig væsentlig ud i undersøgelsen:

o Arbejdskraft nr. 92

o Information og dialog med kommunen nr. 86

o Grøn omstilling nr. 82

Der er også lav placering til områderne digitale rammer, brug af private leverandører og kommunal sagsbehandling. Og så som nævnt ét enkelt lyspunkt, idet Slagelse opnår en flot 10. plads inden for infrastruktur og transport. Denne gode placering kan dog ikke overstråle de mange dårlige placeringer.

- Resultatet af årets undersøgelse understreger med at tydelighed behovet for forandring. Det har vi i erhvervsrådet længe ment, hvilket også er baggrunden for, at vi sammen med erhvervscenteret agter at gennemføre en forandringsproces, hvor vi sammen med virksomhederne vil formulere en fælles erhvervsvision, som peger frem mod 2030, siger formand for Slagelse Erhvervsråd Helge Poulsen.

Kom med bidrag - Nu har vi fire år i træk ligget i den dårligste fjerdedel i landet, så timingen med afviklingen af vores fælles erhvervskonference 5. oktober må siges at være spot on. Vi opfordrer derfor virksomhederne i al almindelighed og de i undersøgelsen svarende virksomheder i særdeleshed til at melde sig til konferencen og der bidrage med synspunkter om, hvordan vi kan gøre Slagelse til den attraktive erhvervskommune, som den burde være de mange gode omstændighederne taget i betragtning, siger formanden.

Der håber at se mange virksomheder på erhvervskonferencen 5. oktober på ZBC.