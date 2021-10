Erhvervspris til XL Byg Grønvold & Schou

Virksomheden er nemlig for femte år i træk lykkedes med at skabe kontinuerlig vækst og levere så stærke finansielle resultater, at de nu kåres som Succesvirksomhed 2021.

- Vi er utrolig stolte over at modtage succesvirksomhedsprisen - og endda for andet år i træk. Det er en stor motivation, at der bliver lagt mærke til det arbejde, vi hver dag udfører. Prisen er derfor et synligt bevis på, at vi har dygtige medarbejdere, som gør et godt stykke arbejde, siger en glad direktør i XL BYG Grønvold & Schou, Ulrik Thorsted.