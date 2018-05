Se billedserie Der var 83 tilmeldte til det årlige træf arrangeret af DI Vestsjælland hos Harboes Bryggeri i Skælskør.

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervsliv kan fylde ordrebøger: Kun fremtidens faglærte mangler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervsliv kan fylde ordrebøger: Kun fremtidens faglærte mangler

Slagelse - 16. maj 2018 kl. 10:53 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens det ifølge moderator Rolf Ejlertsen brændte om ørerne på os i og omkring 2008, mærkes det nu - ti år efter - at væksten har bidt sig fast.

Læs også: Borgmester kvitter bijobbet efter endnu et afbud

Sådan indledte direktør Tine Roed, Dansk Industri (DI), sin velkomst og tale tirsdag morgen på Harboes Bryggeri i Skælskør, hvor i alt 83 tilmeldte mødtes, minglede og enedes om at sikre, at erhvervslivet - og dermed samfundet - udvikler sig i den rette retning.

- Det er godt for Danmark og danskere. Det drejer sig om at skabe de bedste forudsætninger. De bedste behandlinger, og de bedste skoler, sagde Tine Roed, som ikke lagde skjul på, at der stadig er arbejde forude - og flaskehalse - men at erhvervslivet kører ad en stabil sti.

Det er DI Vestsjælland, som atter havde indbudt. Og denne gang i Skælskør, hvor Harboes promenade langs vandkanten ikke kunne udgøre en mere indbydende, solbeskinnet scene for et træf med ledere og politikere, der alle kæmper for det samme: fortsat vækst.

Ifølge Tine Roed, der udgjorde et af flere indslag i løbet af tirsdag formiddag, er der flere aspekter af udviklingen, både staten, kommuner - dermed kommunalpolitikere - men også virksomheder bør have for øje. Og det gælder ikke kun om at gøre sine hoser grønne for folk, der eksempelvis i dag bor i hovedstadsområdet og ikke tænker at skulle vestpå.

Særligt Vestsjælland er nemlig i forvejen et faglært kraftcenter, men et faktum er også, at flere aktive er i deres arbejdslivs efterår. Og reelt set skriger virksomheder efter faglært arbejdskraft, som kan tage over.

- Jeg ved, at mange af jer mangler faglærte. Jeg ved også, at vi uddanner for få faglærte til at afløse dem, der går på pension de kommende år. Og her har også virksomhederne et ansvar, sagde Tine Roed, der anerkender, at flere virksomheder har lærlinge på lønningslisten.

Eksempelvis Johan Larsen, som tirsdag vandt årets lærlingepris. Han arbejder til daglig hos Orebo Træindustri i Stenlille.

- Mange ansætter mange lærlinge, mens andre nok kunne overveje at oprette flere pladser. Måske den første, måske en ekstra, lød det fra direktøren, der mener, at også udenlandsk arbejdskraft er en nødvendighed.

- Vi ville være mindre velstående, hvis ikke vi havde mennesker fra udlandet ansat. Der er også mange nationaliteter her på Harboe, fortsatte hun.

Læs mere i Sjællandske onsdag