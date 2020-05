Erhvervsklasser en realitet i Slagelse

1. januar næste år kan Slagelse Kommunes første erhvervsklasse være en realitet på Marievangsskolen. Børne- og ungeudvalget har godkendt rammerne for det nye tiltag, der nu blot mangler den endelige godkendelse i byrådet.

Idrætstalent- og kunsttalentklasserne i kommunen er forbilledet, og formålet er at få skabt en tættere tilknytning mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne og at få flere elever til at bestå folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse.