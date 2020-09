Erhvervsfrontens Oscar-show aflyst

Set i lyset af udviklingen i covid-19-situationen, hvor smittetrykket også lokalt stiger, har styregruppen bag Erhvervs Awards valgt at aflyse årets prisfest.

- Erhvervs Awards er og skal være et brag af en aften, hvor vi hylder det lokale erhvervsliv. Det har vi desværre ikke mulighed for, som situationen ser ud nu, og den ansvarlige beslutning er derfor at aflyse årets arrangement, siger Morten Hass Augustsen, der som erhvervskonsulent i Slagelse Erhvervscenter er tovholder på projektet.