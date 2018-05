Strategiplan baner ifølge Business Slagelse-formand Torben Kjerulff vejen til en blomstrende detailhandel. - Det gælder om at få alle med, også politikere, siger han. Arkivfoto

Erhvervsforening satser stort på udvikling af handelsliv

Slagelse - 02. maj 2018 kl. 06:15 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En strategiplan til 350.000 kroner for udvikling af Slagelses handelsliv har vakt røde tal i Business Slagelses regnskab for 2017. Trods 200.000 kroner i underskud kan formand Torben Kjerulff imidlertid kun få øje på en god forretning.

- Den er hver eneste krone værd. En investering i detailhandlen og fremtiden, siger formanden, der forleden på foreningens generalforsamling kunne berette om en handelsby og et væld af erhvervsdrivende, der vil detailhandlen.

Med konceptet »Slagelse By - én butik« vil foreningen og dens mange medlemmer kæmpe sammen for overlevelse og i stedet for afvikling søge at udvikle handelslivet under mantraet »Medbyg«, så det om bare få år vil blomstre mere, end det gør i dag.

Ifølge Torben Kjerulff er detailhandlens mange ildsjæle og ansigter - knap en fjerdedel af byens samlede beskæftigelse anslår han - drivkraften, men de skal sikres så gode kår som overhovedet muligt.

Derfor er det kærkomment, at byrådet mandag endeligt sløjfede forslaget om, at erhvervsforeningerne i kommunens tre købstæder, Slagelse, Korsør og Skælskør, alle skulle repræsenteres i Slagelse Erhvervscenters bestyrelse ved blot en enkelt repræsentant. I stedet rettede man ind efter skriftligt opråb, og nu får alle tre foreninger et medlem hver.

I Slagelses centrum er det dog også vigtigt, at der sker noget, hvilket fremgår af strategiplanen, der - hvis den effektures i sin helhed - betyder bedre parkeringsforhold, pyloner med reklamer og trådløst internet i det fri. Alt i alt et teknologisk fremskridt, der kan bane vejen for en mere livlig og attraktiv detailhandel, om end der også i dag arrangeres en masse i bymidten.

- Men vores ønsker er også, at vi får et parkeringshus, og at man ser at få rådhuset ud af centrum, siger formanden og uddyber:

- Saml rådhuset uden for byen. Det eksisterende kan laves om til lækre lejligheder og butikker. Det vil give flere parkeringspladser, når kommunens medarbejdere ikke skal have plads i bymidten, og samtidig skabe mere liv, lyder det fra formanden, der heller ikke lægger skjul på, at man stadig ønsker sig et såkaldt city management-kontor.

Her spiller byrådet en ikke uvæsentlig rolle.

- Det kræver en investering på to-tre millioner kroner de næste par år, men derefter er vi selvkørende, tilføjer han.