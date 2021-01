Erhvervsdrivende er på knæ med direkte appel til kunder: Hjælp!

Nedlukningen af det liberale erhverv presser flere erhvervsdrivende. Men en tatovør i Slagelse har fået en idé, der forhåbentlig kan hjælpe med at betale huslejen. I et opslag på Facebook henvender han sig derfor direkte til kunder og beder om hjælp.

- Vores regering har igen anbefalet alle danskere kun at omgås andre mennesker, hvis det er strengt nødvendigt. Derfor har jeg været nødt til at lukke butikken indtil d. 17/1 (indtil videre), skriver Sonny Meincke Axbom, der har mere end 10 års erfaring som tatovør og også var lukket ned i foråret.

I opslaget på Facebook henvender Sonny Meincke Axbom sig direkte til kunder og beder dem om hjælp ved at købe et gavekort til fremtidige tatoveringer.

- Skriv til mig hvis du ønsker at købe et gavekort. Det hele han klares via facebook. Alle beløb er velkomne, understreger Sonny Meincke Axbom.

For eksempel er nystartede virksomheder, der ikke kan fremlægge et tidligere regnskab og dermed dokumentere et fald på mindst 35 procent i omsætning som følge af nedlukningen, nødt til at klare sig gennem krisen på egen hånd.