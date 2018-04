Erhvervschef Per B. Madsen kan i morgen fejre 30-års jubilæum. I knap en menneskealder har han hjulpet og bistået såvel arbejdsgiver som dem, der ønskede at flytte hertil med maskiner og bugnende medarbejderkartoteker. I dag er han kendt af gud og hvermand.

Erhvervschef fejrer 30 år i kommunalt regi

Desuden er det nok de færreste erhvervsfolk, der ikke har stiftet bekendtskab med erhvervschef Per B. Madsen, 62-årig korsoraner med en brændende ild og iver for at hjælpe særligt skatteindtægter ind i stedet for ud af kommunen. Det i form af virksomheder, som han i knap en menneskealder har hjulpet og bistået, når de bare viste den mindste interesse for at flytte hertil.