Den nye daginstitution skal fungere som et idrætsdagtilbud, hvor kroppens betydning, leg, natur, bæredygtighed, kultur og fællesskabet er i centrum. BJERG Arkitektur med kontorer i både Hjørring, Ålborg og København har som rådgiver og arkitekt tidligere realiseret institutionen Storgården.

Erfarne arkitekter skal stå for ny børnehave

Slagelse - 14. januar 2020 kl. 11:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er et erfarent hold af arkitekter og ingeniører, der skal stå for den nye børnehave ved Jonsvangen i Slagelses nordlige egn. Således er den rådgivende rolle nu på plads.

Med fokus på bæredygtige tiltag i form af totaløkonomi, energi, materialer og levetid vil BJERG Arkitektur, der har kontorer i både Jylland og på Sjælland, samt EKJ Rådgivende Ingeniører og VEGA Landskab stå for rådgivningen.

Kommunens ønske er en ny aldersintegreret daginstitution for godt 120 børn med et brutto-etageareal på cirka 1080 kvadratmeter. Byggegrunden er omtrent 5490 kvadratmeter stor

Fleksibelt og varieret Det nye børnehus i Slagelse skal have en fleksibel indretning, der kan tilgodese variationer i børnegruppens sammensætning.

Sådan lyder det fra arkitekterne, der med naturen som omdrejningspunkt for blandt andet udeliv vil skabe et børnehus i et arkitektonisk design, som samtidig bistår børnenes læring om naturen og bæredygtighed.

Læringsmiljøerne vil indeholde variation og skal tilsammen skabe et sammenhængende funktionelt og æstetisk helhedsindtryk, hvor der stilles skarpt på, at børnehuset udformes klimavenligt og bæredygtigt.

Her indgår naturens ressourcer i de aktive uderum, og indendørs danner huset rammerne for et sundt indeklima med dagslys, leg, læring og plads til motorisk udfoldelse, lyder det i en udsendt pressemeddelelse.

- Rådgiverteamet ser frem til samarbejdet med Slagelse Kommune. Med afsæt i det pædagogiske grundlag vil vi designe Jonslundens nye børnehus, således at der dannes trygge rammer for børnene i et idrætsdagtilbud med fokus på kroppens betydning, leg, bæredygtighed og fællesskaber, siger sagsarkitekt og partner Maria Bjerg Nørkjær.

- Et børnehus betragter vi som børnenes første udviklingscenter, en arbejdsplads, som rent logistisk skal fungere for personalet og et samlingspunkt, som skal imødekomme og åbne sig op for de lokale. Det er vores force at designe stimulerende miljøer, der appellerer til, at både børn og voksne kan have meningsfulde aktiviteter med hinanden, lyder det endvidere.

Plads til lege for alle Slagelse Kommunes visioner for daginstitutionen Jonslunden er, at den skal rumme og understøtte vigtige læringsperspektiver.

Dette muliggøres ved at åbne op for en stor spændvidde i lege og aktiviteter afpasset børnenes udviklingstrin, ligesom det giver mulighed for nærvær børn og voksne imellem.

- Vi har stort fokus på det gode børneliv i kommunen, og derfor vil vi i samarbejde med BJERG skabe gode rammer, hvor der er plads til bevægelse, leg og læring i omgivelser, hvor børnene er tæt på naturen. Jonslunden bliver et rigtig godt sted for børnene, og jeg glæder mig til, at det åbner, siger Lis Tribler (S), medlem af børne- og ungeudvalget.

Daginstitutionen i Slagelse forventes at stå færdig i maj 2021.