Det er sjældent, at et barn af sig selv fortæller, hvis trivslen er dårlig. Men med socialrådgivere ansat på skoler eller i daginstitutioner kan udsatte børn og unge hurtigere spottes og nemmere hjælpes, viser erfaring. Slagelse Kommune, der sidste år havde rekordmange underretninger, overvejer ordningen. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Erfaring: Socialrådgivere kan hjælpe udsatte børn - før de ender i en sagsmappe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Erfaring: Socialrådgivere kan hjælpe udsatte børn - før de ender i en sagsmappe

Med rekordmange underretninger ønsker Slagelse Kommunes borgmester at gøre mere for børn i mistrivsel. Flere kommuner har erfaring med socialrådgivere ansat på skoler og i daginstitutioner. Og det til stor succes.

Slagelse - 29. september 2021 kl. 13:33 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

»Gør vi nok?« Sådan spurgte Slagelse Kommunes borgmester John Dyrby Paulsen (S), da Sjællandske forleden kunne fortælle, at kommunen i 2020 modtog rekordmange underretninger om et barn eller en ung i mistrivsel.

Med 2351 underretninger var kommunen sidste år den kommune i Region Sjælland, der havde allerflest underretninger.

Derfor ser borgmesteren det som en mulighed at ansætte socialrådgivere på den enkelte skole eller daginstitution i stedet for at have dem siddende på et kommunekontor i forvaltningen - som de altså gør i dag - fortalte han til avisen.

»Men virker det?« Dét spørgsmål har Sjællandske stillet Charlotte Jensen, der er chef for børne- og familierådgivningen i Odense Kommune. Her indførte man ordningen med socialrådgivere tilknyttet skoler og daginstitutioner i sommeren 2018 - og svaret er soleklart: »Ja, det virker.«

Virker forebyggende - Socialrådgiverne er ansat i børne- og familierådgivningen, men tilbringer nogle dage om ugen fysisk på den enkelte skole eller daginstitution. De har altså både en myndighedskasket og forebyggelseskasket på, forklarer Charlotte Jensen.

Socialrådgivernes opgave er at give råd og vejledning til kolleger - i dette tilfælde skolelærere og skoleledere. Men også at være opmærksom på de børn og unge, de møder, når de ikke sidder på kommunekontoret.

"Det kan være, hvis et barn pludselig ikke kommer i skole (...)"

- Charlotte Jensen, chef for børne- og familieafdelingen i Odense Kommune - Charlotte Jensen, chef for børne- og familieafdelingen i Odense Kommune Ifølge Charlotte Jensen er det på denne måde formålet at gribe ind tidligt - før et barn bliver underrettet til kommunen. Socialrådgivernes arbejde virker med andre ord forebyggende og sikrer, at børn og unge ikke tabes på gulvet. Eller rettere: Ender i en sagsmappe.

- Det kan være, hvis et barn pludselig ikke kommer i skole, at man så tidligt i forløbet får faciliteret et møde med forældre og lærere, forklarer Charlotte Jensen.

»Alle er superglade« Hun kalder ordningen »en kæmpesucces«:

- Alle er superglade for det. Socialrådgiverne ønsker endda endnu flere timer på skolerne, fordi de er så begejstrede for samarbejdet og effekten. Jeg kan ikke se nogen dårlig ting ved det. Overhovedet ikke.

Chefen for børne- og familierådgivningen i Odense Kommune er ikke den eneste, der er begejstret. Også i Københavns Kommune har man ansat socialrådgivere, der er i direkte kontakt med skole- og institutionsbørn.

Ordningen startede allerede i 2007 med et samarbejde imellem folkeskolen og forvaltningen, og siden er ordningen udvidet til også at omfatte daginstitutioner. Artiklen fortætter efter billedet...

Den gode erfaring med "nære" socialrådgivere gælder både i skoler og på daginstitutioner. Foto: Fleur Sativa

- Rent økonomisk er det er en fordel, for vi undgår ventetid og fanger problemerne i opløbet, fortalte en skoleleder til Information i 2013.

Her gjorde Københavns Kommune status efter at have evalueret ordningen: 99 procent af fagpersonerne var tilfredse, og borgmestre opfordrede til at udbrede ordningen til hele landet.

Stadig en del af forvaltningen Charlotte Jensen er som chef for børne- og familierådgivningen i Odense Kommune heller ikke sen til at anbefale ordningen.

Som sagt: »Det virker,« vurderer hun.

Ifølge Slagelse Kommunes borgmester har kommunen da også før »til stor succes« haft socialrådgivere ansat på de enkelte skoler.

Han husker ikke, hvorfor ordningen stoppede.

Nogle socialrådgivere mener dog, at de får mest ud af at sidde sammen og være en del af et fælles fagligt miljø - som de gør i forvaltningen, siger John Dyrby Paulsen.

"De sidder i forvaltningen og har kolleger her (...)"

- Charlotte Jensen, chef for børne- og familieafdelingen i Odense Kommune - Charlotte Jensen, chef for børne- og familieafdelingen i Odense Kommune Den holdning genkender Charlotte Jensen, men i Odense Kommune imødekommer man det ved, at socialrådgiverne både er i forvaltningen og på eksempelvis en skole. På samme tid.

- De sidder i forvaltningen og har kolleger her, og så går de ud og er på de enkelte skoler eller daginstitutioner, når de skal være der. De har altså stadig deres fagfællesskab i forvaltningen, selv om de fysisk er tilknyttet for eksempel en skole, forklarer Charlotte Jensen.

Bump på vejen er væk At socialrådgiverne stadig arbejder i forvaltningen har også andre fordele, siger chefen i Odense Kommune.

For eksempel undgår man situationer, hvor socialrådgivere stopper med at være neutrale, som de risikerer, hvis de kun har deres daglige gang på den enkelte skole eller enkelte daginstitution og danner for tætte relationer til børn og ansatte.

Dog er det også netop relationerne, der giver ordningen så stor værdi, siger Charlotte Jensen:

- Det er nemmere at bede om hjælp, hvis man kender den socialrådgiver, man henvender sig til. Det skaber tillid. Og så er det nemt lige at hive fat i vedkommende, når de står ved for eksempel kaffemaskinen. Læreren skal ikke først ind på kontoret, ringe op og så videre - alle de der »bump på vejen« er væk, vurderer hun.

relaterede artikler

Modsat landstendens: Her er der rekordmange underretninger om børn i mistrivsel 28. september 2021 kl. 06:04