Helle Dalsgaard blev pensioneret som socialrådgiver for tre år siden. Siden har hun været frivillig på en varmestue og formand for Mødrehjælpen i Slagelse. Foto: Anna Gudmann Hansen

Erfaren socialrådgiver stiller op for SF

Efter knap 40 år som socialrådgiver, stiller Helle Dalsgaard som nummer to på SF’s liste til byrådet. Det er især erfaringerne fra hendes karriere, der har givet hende politisk vilje.

Slagelse - 01. september 2021 kl. 11:12 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Helle Dalsgaard, 69, har arbejdet knap 40 år som socialrådgiver. Det er erfaringen fra hendes karriere, der i sin tid medvirkede, at hun meldte sig ind i SF og blev politisk aktiv.

- Da jeg havde set den stigende ulighed i samfundet tilpas meget, syntes jeg, at jeg måtte gøre noget ved det. Derfor meldte jeg mig ind i SF, fortæller hun.

Hun har været medlem af SF i omkring 15 år og har flere gange stillet op til byrådet, dog tilpas langt nede på listen til, at det ikke var sandsynligt, at hun ville blive stemt ind. I år er det en anden historie, da hun er en af SF's spidskandidater i Slagelse, og hun er placeret lige under byrådsmedlem Jørgen Grüner (SF).

Erfaring med udsatte grupper Helle Dalsgaard gik på pension for tre år siden, efter at have arbejdet i Rusmiddelcenter Slagelse siden slutningen af 1990'erne. Her arbejdede hun med en gruppe borgere, som hun selv kalder »den mest udsatte gruppe.« Det var blandt andet stofmisbrugere og hjemløse.

Det er netop erfaringen med den gruppe af borgere, som Helle Dalsgaard mener, er hendes stærkeste kort som byrådskandidat ved det kommende kommunalvalg.

- Jeg har mødt de hjemløse, jeg har hørt deres historier. De har fortalt mig om deres virkeligheden, siger hun.

Derfor mener hun, at hun har muligheden for at oplyse de andre byrådspolitikere om virkeligheden hos en gruppe af borgere, der kæmper med mange forskellige udfordringer.

Indsatser for de sårbare De mærkesager, Helle Dalsgaard vil fokusere på i byrådet, omdrejer gruppen af særligt udsatte borgere.

Hun ser gerne, der kommer flere boliger, der skal kunne betales af folk på overførselsindkomst, flere såkaldte »skæve« boliger, der er tilpasset personer med psykosociale problemer, plejehjem henvendt til misbrugere og mere fokus på indsatsen på gadeplan.

Derudover mener hun, der skal et bedre samarbejde til mellem kommunale tilbud og frivillige organisationer.

- De frivillige kan noget, kommunen ikke kan. Det har jeg set ved at skifte fra det ene til det andet, siger hun.

Siden Helle Dalsgaard blev pensionist for tre år siden har hun været frivillig i Kirkens Korshærs varmestue, og i to år har hun været formand for Mødrehjælpens bestyrelse i Slagelse.

Flere hjemmehjælpere Hjemmeplejen er også et område, hvor Helle Dalsgaard mener, der bør ske forandringer i form af færre vikarer og flere fastansatte.

Hendes mor er 95 år, og hun har brug for pleje. Her, siger Helle Dalsgaard selv, at har hun set »bagsiden af medaljen.«

- Der ser jeg, hvordan man bliver behandlet, når man bliver plejekrævende, og det kan godt skræmme mig lidt, siger hun og uddyber:

- Jeg synes, hun fortjener at få nogle af sine skattekroner igen, men hun har godt nok nogle pressede og stressede hjemmehjælpere.

Gerne højere skat Flere af de initiativer, som Helle Dalsgaard vil arbejde for, kræver, som så meget andet, penge for at blive til virkelighed - hvor skal de komme fra?

- På lang sigt, synes jeg personligt - nu taler jeg for mig selv - at man godt kan sætte skatten op. Det er jo så lidt, det koster, at få mere velfærd, siger hun, og fortæller, hun ikke forventer, der er flertal for dét.

I stedet siger hun:

- Det er rigtig dyrt at have folk boende på gaden, så på længere sigt vil det være en økonomisk gevinst at folk har et sted at bo. Der er flere indlæggelser.

Bekymret for økonomisk holdning Helle Dalsgaard fortæller, at hvor hun ser sin viden om udsatte grupper og socialrådgivningen som styrker, er den største udfordring arbejdet med budgetterne.

Her vil hun derfor i høj grad læne sig op af sin partifælle Jørgen Grüner, i tilfælde af, hun bliver valgt ind i byrådet.

- Når man ikke har færdedes i en talverden, er det svært at gennemskue budgetter. Det er svært at formidle til folk. Men der har vi Jørgen Grüner, der virkelig har styr på det, siger hun og tilføjer:

- Jeg er bekymret for, om den holdning, der er i kommunen, er, at det går meget godt.

Jørgen Grüner har tidligere kritiseret budgetplanlægningen i Slagelse Kommune for at være et »skønmaleri« af kommunens økonomi.

Spidse albuer Byrådet i Slagelse har gennem tiderne været hjemsted for flere konflikter.

Som kort nævnt ovenfor har Jørgen Grüner tidligere klaget til Ankestyrelsen over borgmester John Dyrby Paulsens (S) budgetplanlægning. Netop på grund af uenigheder om budgettet, trak tidligere SF'er Helle Blak sig ud af partiet og blev løsgænger tidligere på året. Lidt senere på året blev Steen Olsen (uden for parti) smidt ud af Socialdemokratiets byrådsgruppe.

Men til spørgsmålet om, hvordan Helle Dalsgaard har det med at skulle begå sig i et byråd med flere konflikter bag sig, svarer hun:

- Nu ved jeg ikke, om vi har så mange flere konflikter end andre steder, eller om de bare er blevet åbne, siger hun.

Derfor er hun heller ikke bange for muligvis at skulle have spidse albuer.

- Det får man jo igennem sit liv, i det hele taget.

Ved forrige valg fik Helle Dalsgaard 55 personlige stemmer - et højere antal end Jørgen Grüner, der fik 49. Det satser Helle Dalsgaard ikke på, gentager sig.