Erfaren forpagter overtager lokalt hotel

Hotel Lillevang har fået ny forpagter. Mitzi Hammersholt kommer med erfaring fra en karriere i hotel- og rejsebranchen, men hun er også mentor og coach. Hotellet kommer ikke til at gennemgå store forandringer, men måske ser den nye forpagter muligheder i at benytte hotellet til opkvalificering af udsatte borgere i fremtiden.

Det seneste halvandet år har ikke været en let periode at drive et hotel. I september forrige år satte Covid-19 tempoet helt ned på Hotel Lillevang, og de tidligere forpagtere måtte erklære konkurs.

Men nu ser det lysere ud, for fra den 15. september overtager en ny forpagter driften af hotellet. Mitzi Hammersholt har erfaring med i bagagen, når hun overtager hotellet, og hun glæder sig.

- Jeg er jo iværksætter, jeg er sindssyg innovativ, jeg får energi fra sådan nogle projekter, fortæller hun.

Idé fra mentorfirma Mitzi Hammersholt kommer oprindeligt fra Køge, hvor hun bor. Hun har en merkonom i erhvervsøkonomi og ledelse, hun har brugt en stor del af sit arbejdsliv i hotel- og rejsebranchen, og så er hun uddannet tjener.

- Så siger folk, "nå, det er derfor, du har købt et hotel," men næ, det er det ikke, fortæller Mitzi Hammersholt imens hun sidder foran hotellet i sensommersol.

I stedet oprinder idéen om at overtage driften af et hotel faktisk fra hendes mentorvirksomhed. I 13 år har hun arbejdet som mentor og coach, og i 2014 startede hun sit eget firma.

- Jeg har et mentor- og kursusfirma i Roskilde og Hillerød, som hedder KeepGoing, hvor vi er mentorer for meget udsatte borgere og hjælper dem tilbage eller ind på arbejdsmarkedet, siger hun.

- Vi opkvalificerer de her borgere internt, hvor de er i lukkede rammer hos os. Derfor har jeg drømt om at eje et hostel eller hotel i Roskilde, hvor de kunne opkvalificeres. Denne her branche hungrer jo efter personale, siger hun.

Da hun så tilfældigt sidste år faldt over et hotel på Sjællands Odde, der manglede overtagelse, så hun det som en god mulighed både for at drive hotel og for at give borgerne fra KeepGoing nogle gode rammer til at lære om erhvervslivet.

- Hotellet på Odden bliver drevet af fagpersonale, fuldstændig som et almindeligt hotel, restaurant og konferencested, men så kører vi nogle borgere op hver onsdag fra Roskilde, hvor de prøver forskellige brancher af væk fra gæsterne, fortæller Mitzi Hammersholt.

Det var fra personale på hendes hotel, Den Gyldne Hane, hun opdagede muligheden for at forpagte Hotel Lillevang.

Lever i nuet Tanken med Hotel Lillevang er - i hvert fald i første omgang - udelukkende, at det skal drives som hotel. Men Mitzi Hammersholt udelukker ikke, at det i fremtiden også kan danne ramme for, at borgere på vej ud på arbejdsmarkedet, kan opkvalificeres på hotellet i Slagelse.

- Lige nu skal jeg bare drive hotel og hytter her. Men på sigt kan det måske bruges til noget opkvalificering (af borgerne fra mentorvirksomheden, red.). Det kan være indenfor rengøring, viceværtsarbejde og lignende. Det kan være på sigt, jeg har ikke bestemt mig for det endnu, fortæller hun.

Generelt har hun ikke mange fastlagte planer for fremtiden.

- Mitzi Hammersholt, ny forpagter af Hotel Lillevang - Jeg er sådan en, der lever i nuet, og så ser vi, hvad der kommer, siger hun.

- Min fremtidsdrøm er bare at fylde det der hotel op hele året.

Hotel Lillevang kommer til at have åbent for gæster både sommer og vinter. Mitzi Hammersholt fortæller, at hun har intentioner om at engagere sig i forskellige erhvervsnetværksgrupper i Slagelse, blandt andet for at tiltrække andre gæster end turister og feriegæster til hotellet, for eksempel håndværkere, pårørende til indlagte på hospitalet og så videre.

Ingen store ændringer Mitzi Hammersholt fortæller, at hun ikke har planer om at foretage store ændringer på Hotel Lillevang, hverken i drift eller i udseende, da hotellet er nyrenoveret indvendigt.

Hun kommer udelukkende til at forpagte hotellet og fem hytter, der ligger i nærheden, men hun fortpagter ikke Restaurant Thorkild, minigolfbanerne ved siden af hotellet, mødelokalerne eller campingpladsen i nærheden.

Restaurant Thorkild fik nye forpagtere tidligere på sommeren i form af brødrene René de la Cruz og Peter Hansen. Dem, forventer Mitzi Hammersholt, kommer der til at være et tæt samarbejde med.

- Mitzi Hammersholt, ny forpagter af Hotel Lillevang - Kunden skal ikke føle, at der er to forpagtere. Det er der, men samarbejdet skal fungere så godt, så gæsten kun behøver henvende sig til én af os, siger hun.

Corona ikke en bekymring Mitzi Hammersholt fortæller desuden, at hun ikke er nervøs for, at coronapandemien fremadrettet spænder ben for hoteldriften - heller ikke selvom de forrige forpagtere gik konkurs netop i den forbindelse.

- Jeg har set budget for året inden Corona, og der gik det ganske fint. Det her handler om Corona, det var der jo ikke nogen, der kunne overleve, siger hun, men er altså ikke bekymret fremadrettet:

- Jeg tror på mine projekter, og de bliver jo en succes, når man tror på det.