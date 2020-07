Erfaren danser overtager Dansegulvet

- Jeg har blandt andet optrådt for den kongelige familie til HKH Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag på Christiansborg Slot, for Michael Bloomberg til C40-event og for Djames Braun, Topgun, diverse firmafester og musikvideoer. Senest har jeg koreograferet en musikvideo for det kendte rockband HERO. Derudover har jeg taget to anerkendte danseuddannelser, en masse kurser, og jeg er flere gange rejst til udlandet for at dygtiggøre mig, fortæller Cecilie Bonne, som har købt Dansegulvet af den tidligere ejer, Malene Strudahl.