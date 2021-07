Se billedserie Søndag er der uofficielt DM i blop i Halsskov Havn, som ikke behøver at foregå i en solnedgang. Springene kan øves gratis hele lørdagen ved Aqtive Days.

Send til din ven. X Artiklen: Er du Danmarks bedste til »blop«? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er du Danmarks bedste til »blop«?

Aldrig før har så mange ønsket at deltage ved Aqtive Days i vandsportscenteret den kommende weekend.

Slagelse - 01. juli 2021 kl. 11:58 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Søndag er der »uofficielt DM i blop«. Årsagen er deltagelsen af »The Big Splash« som en af flere nyheder ved Aqtive Day nu på lørdag den 3. juli i Halsskov Havn.

- Vi bliver tit spurgt om, hvad Big Splash er for en størrelse. Vi er en flok gymnaster, frivillige og instruktører, der elsker at have det sjovt og give de danske havnebyer en fed oplevelse, siger Stine Malmberg fra bestyrelsen hos Big Splash.

Ved vandet opstilles blandt andet airtacks, vandrutchebane og stortrampoliner at springe i vandet fra.

- Vi kommer med fuldt set-up, instruktører og springgymnaster, våddragter, og er klar til at have det sjovt! Det er gratis at prøve lørdag mellem klokken 11 og 19, hvor man passende kan øve sig på det mest fænomenale og sejeste »blop«, som man så kan stille op med om søndagen, hvor vi afvikler »uofficielt DM i Blop« mellem klokken 12 og 16, siger Stine Malmberg.

»DM i blop« holdes i samarbejde med Korsør Holder Sammen og Slagelse Kommune.

Hun minder om, at der skal medbringes gyldigt coronapas, hvis man er over 18 år.

Flere nyheder Aldrig før har der været så mange, der vil bidrage med aktiviteter til Korsør Aqtive Days, oplyser Søren Willeberg fra styregruppen.

Foruden Big Splash er Gerlev Legepark, Mariehjemmeværnet, BridgeSailing og cykling arrangeret af Korsør Cykle Club Motion, KCCM i anledning af næste års Tour de France over Storebæltsbroen også nyheder på Aqtive Days.

Lørdag er der følgende foreningsaktiviteter mellem klokken 11 og 16: Svømning (SVØM Slagelse Korsør), kajak (Korsør Ro- og Kajakklub), dykning (Slagelse Sportsdykker Klub), cykelløb (Korsør Cykle Club Motion), udspring (High Diving Denmark), wakeboard (Korsør Cable Park), volleyball (Volleyklubben Vestsjælland), skate (Korsør Skatepark)

Der er start på »kom og cykel med« klokken 13 og 15. Hertil skal medbringes hjelm, MTB eller gravel cykel.

- Her forklarer cykelklubben, hvordan man kører i et felt, hvorefter der køres under broen, ud til Musholm og tilbage igen, siger Lasse Russotti.

Vindstille Vejrguderne synes i år at være med det populære arrangement i vandsportscenteret - begge dage vindstille, omkring 20 grader og søndag også mulighed for at se solen.