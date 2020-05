Er der en arkivar til stede?

Men i forbindelse med renoveringen af Skælskør Skole er det alligevel blevet nødvendigt at udsende en efterlysning.

Et fund på loftet har nemlig stillet flere spørgsmål, end skolens personale, Google og den normale samarbejdspartner Flakkebjerg Skolemuseum og en adspurgt bibliotekar kan svare på. I forbindelse med renoveringen af forhusets tagrum har servicemedarbejder Bjarne Hansen fundet nogle gamle tidsskrifter på loftet.

Det er to udgaver af »Folkeskolen« fra 1893, 10 numre af »Børnenes Bogsamling« og et noget slidt eksemplar af Familiejournalen.

Mystikken samler sig omkring de to udgaver af »Folkeskolen«. Der burde nemlig ikke være et magasin med det navn i 1893, hvis man skal tro Wikipedia.

Skælskør Skole har siden 1902 ligget på sin nuværende placering.

Under ombygning af forhuset har man fundet udgivelser tilbage fra 1893.

Folkeskolen er Danmarks Lærerforenings fagblad. Det begyndte at udkomme i 1883 under navnet »Danmarks Lærerforenings Medlemsblad«. Det skiftede navn til Folkeskolen i 1906. Derfor undrer det, at eksemplaret fra Skælskør Skole heder Folkeskolen, men er fra 1893.

Børnenes Bogsamling er en serie hæfter, som udkom med klassikere som Onkel Toms Hytte, Gullivers Rejser og Jorden rundt i 80 dage i særlige udgaver bearbejdet til børn. Hvert hæfte var på 32 sider og kostede 10 øre. Når man havde samlet en hel bog, kunne man gratis få den indbundet. Hæfterne udkom fra 1896 til 1914 med i alt 40 bogtitler i et samlet oplag på omkring 1.000.000 eksemplarer.

Familiejournalen er et dansk ugeblad, der er udkommet siden 7. januar 1877.

- Vi har googlet os frem til, at fagbladet »Danmarks Lærerforenings Fagblad« fik navnet »Folkeskolen« den 12. juli 1906, men vores fund viser jo noget andet. Det, synes vi, er lidt sjovt, men vi ved bare ikke, hvem vi skal henvende os til omkring det. Vi vil jo gerne, at det fine fund bliver opbevaret. Vores første tanke var Flakkebjerg Skolemuseum, som er et lokalt museum, vi bruger i forbindelse med undervisning. Men museet er »for ungt«, idet det har ting fra 1904 og 100 år frem. Vi har forhørt os hos en bibliotekar, som har foreslået forskellige muligheder, som vi nu tager kontakt med. Skulle der være en lokal arkivar, som har erfaring præcis indenfor den slags magasiner, hører vi gerne fra jer, fortæller skoleleder Gitte Kjærsgaard fra Skælskør Skole.