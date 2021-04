Miljømedarbejder Martin Engelmann Pedersen (tv) med glas til prøver fra bunden i noret ud for giftgrøften i baggrunden får de sidste detaljer om prøvetagningen på plads med miljøplanlægger Martin Poulsen. Sidstnævnte tog torsdag også prøver af de væsker, der bruges til brandskum i dag for at sikre, at de ikke fortsat indeholder den forbudt gift PFOS. Foto: Helge Wedel

Er der PFOS i brandskum i dag? - myndighed ønsker svar

Vandprøver og bundprøver fra Korsør Nor blev torsdag suppleret med prøve fra de væsker, som brandskolen bruger til brandskum i dag. Friske rabarber fra udsat kolonihave måles også for PFOS.

Det ønsker kommunen som miljømyndighed et helt klart svar på, mens de er i fuld gang med via vand- og bundprøver fra Korsør Nor og Storebælt at klarlægge, hvor meget det mangeårige giftudslip fra brandskolen har bredt sig til noret og kysterne ved Korsør.

Brandskum med indhold af den sundhedsskadelige gift PFOS har ikke været brugt siden 2011. Men er det rigtigt, at giftstoffet, der er forbudt at bruge i dag, slet ikke findes i den væske, som bruges til brandskum i dagens Danmark?

