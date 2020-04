Se billedserie Fede Finn og Funny Boyz' turné er en del af et landsdækkende projekt, hvor bandet kører rundt og spiller for i alt 50 plejecentre. Projektet støttes af en anonym fond. Foto: Per Christensen

Ensomme plejehjemsbeboere fik overraskelse af dansktop-band

Flere beboere på Plejecenter Antvorskov i Slagelse er testet positiv for coronavirus, og beboerne må derfor leve i isolation. Men søndag formiddag fik ti af dem en særlig musikalsk oplevelse i forårssolen, da Fede Finn og Funny Boyz kom forbi i tourbus og gav koncert.

Selv om man sidder i en kørestol, kan man sagtens rokke med til lyden af god musik.

Det oplevede ældre i Slagelse Kommune, da Fede Finn og Funny Boyz søndag tog rundt og gav gratiskoncert til i alt fem af kommunens plejecentre. Heriblandt på Antvorskov Plejecenter, hvor ti beboere fik sig en særlig oplevelse.

Selv om dansktop bandet fra sin tourbus stillede op med både scene, mikrofoner og velkendte numre lige til at synge med på, skulle restriktioner som følge af coronavirus nemlig stadig overholdes.

- Denne her oplevelse giver beboerne så meget, men desværre må vi ikke være mere end ti på grund af forsamlingsforbuddet. Så vi har fokuseret på at vælge dem, som, vi mener, får størst glæde ud af det, og som har det største behov, fortæller Pernille Rolsted, forstander på Antvorskov Plejecenter.

Mange syge beboere Ligesom på landets andre plejecentre er de ældre nemlig hårdt ramt af de restriktioner, der skal inddæmme smittespredningen af coronavirus. For eksempel må pårørende ikke længere komme på besøg.

Og netop på Antvorskov Plejecenter i Slagelse er restriktionerne om muligt tydeligere end andre steder.

Plejecenteret har nemlig de seneste uger kæmpet med mange syge beboere, ligesom én ansat er blevet testet positiv for COVID-19. Artiklen fortsætter efter billedet...

Plejecenter Antvorskov i Slagelse er særlig hårdt

ramt efter udbruddet af coronavirus. Nogle fortæller,

at de er ensomme. Foto: Per Christensen



- Det betyder jo for beboerne, at de skal blive i deres boliger og ikke må bruge sig af fællesarealerne. Og for de ansatte sætter det yderligere krav til deres opfindsomhed, så vi undgår, at for mange beboere bliver ensomme, forklarer Pernille Rolsted og peger på, at enkelte beboere allerede har givet direkte udtryk for, at de føler sig ensomme.

Et øjeblik af normalitet Derfor har plejecenteret i Slagelse forsøgt med flere tiltag som blandt andet fællessang på gangene, hvor hver beboer sidder i deres dør med god afstand til hinanden. Ligesom der på samme måde har været arrangeret »gang-Ludo«.

- Men det bliver jo aldrig det samme. Her derimod (til Fede Finn og Funny Boyz koncert, red.) kan vi give beboerne et øjeblik, hvor det føles mere normalt og som om, at man rigtigt er sammen om noget, fortæller forstanderen og uddyber:

- Det er jo en slags mini-koncert, som er noget af det mest normale, de ældre har oplevet i meget lang tid. Artiklen fortsætter efter videoen...

Fede Finn og Funny Boyz' turné rundt er en del af et landsdækkende projekt, hvor bandet kører rundt og spiller for i alt 50 plejecentre. Projektet støttes af en anonym fond, og derfor skal kommunerne, de besøger, ikke betale for koncerterne, der varer bare 20 minutter.

Vil gøre en forskel Men selv om både benzin, broudgifter og bandets løn er dækket ind, så gør Fede Finn og Funny Boyz det altså netop for at gøre en forskel for de ældre. Det siger Lennart Johannessen bedre kendt som »Fede Finn«:

- Det er jo ingen fyrsteløn, vi får for at tage ud og spille de her små shows. Men hvis kan forsøde tilværelsen og gøre en forskel for nogle ældre mennesker i en halv times tid, så er det simpelthen betaling nok, fastslår han.

- Flere af dem har jo ikke set mennesker i fem eller seks uger. Deres familier må ikke komme på besøg. Der må ikke komme nogen. Men med sådan en vogn her (tourbussen, red.) kan vi spille for dem og være noget for hinanden på afstand, uddyber Lennart Johannessen.