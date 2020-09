Ensomme ældre kan nu komme i biffen

Særligt biograffællesskab skal få dem, der sidder alene, med i biffen. Her er det Kristoffer Gade, biografchef, fællesskabsambassadør Anni Johansen plus Bente Nørgaard, aktivitetskonsulent i Slagelse Kommune.

Slagelse - 16. september 2020 kl. 11:30 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den mørke sal betyder det måske ikke så meget. Men når først filmen slutter efter en tur i biografen, er det sjovest at have nogen at dele oplevelsen med.

Det er i hvert fald tanken, når Slagelse Kommune nu giver ældre - og ensomme - borgere en ny mulighed for at mødes og gå i biografen med hinanden.

Sidder man alene derhjemme, kan man nemlig følges i biografen med Anni Johansen, som er fællesskabsambassadør i Slagelse Kommunes projekt »På vej mod nye fællesskabe«.

- Det er bare så vigtigt. For der er ikke noget ved at gå i biografen alene og se en film, man ikke kan snakke om med nogen bagefter, forklarer Bente Nørgaard, der er aktivitetskonsulent i Slagelse Kommune.

Hun står også bag en biografklub for brugere af aktivitetscentret Alliancehaven i Slagelse, som siden sin opstart har haft stor succes. I dag er der nemlig ikke plads til flere medlemmer, fortæller Bente Nørgaard.

Behov for initiativ - Vi startede med at tænke, at der måske ville være en seks til otte stykker, der ville være med. Men nu er vi 40, forklarer hun og peger på, at det i dag ikke kun er aktivitetscentrets medlemmer, men også »deres gode venner ude fra byen«, der deltager:

- Og det siger mig, at der er mange, der måske mangler nogen at følges med, men som også gerne vil gå i biografen, fortæller Bente Nørgaard.

Ifølge aktivitetsmedarbejderen fra Slagelse Kommune ender ældre ofte med at sidde alene, hvis de ingen børn eller børnebørn har. For på et tidspunkt vil ældre familiemedlemmer og nære venner gå bort.

Derfor er der behov for initiativer, der giver de ældre nye fællesskaber.

- Ingen vil indrømme, at de er ensomme. For det et tabu. Derfor bruger vi ikke ordet ensom - vi siger, det er til dem, der sidder alene. Og her håber jeg selvfølgelig, at de kan få nye venner. Som de også kan bruge til andre ting end at gå i biografen, forklarer Bente Nørgaard.

Snak før og efter film I biografklubben snakker de ældre for eksempel sammen både før og efter filmene, som vises i Panorama Slagelse i dagtimerne hver anden torsdag klokken 10 i lige uger.

Til »Klokken 10 Bio« er lyden lavere, ligesom filmene er tekstet, så alle kan følge med.

I alt er der planlagt ti ture på en sæson, hvor der ses de ti film, der vises af Biografklub Danmark. Det giver mulighed for at købe billetterne til halv pris inklusive kaffe og kage.

Vil man derfor med i biografen - men har man ingen at følges med - kan man kontakte fællesskabsambassadør Anni Johansen på telefon 2240 7376 eller mail frujo4200@hotmail.com.

Man kan også kontakte aktivitetskonsulent Bente Nørgaard på telefon 2258 2706 eller mail benwn@slagelse.dk. Og det er der god grund til at gøre, mener hun.

- Hvis man bare sidder alene, så bliver dagene hurtigt lange. Og man skal huske at være god ved sig selv. Det er mit motto, fastslår aktivitetskonsulenten