Pylle Quaade (tv.) har været initiativtager til en forening for unge LGBT+-personer i Kalundborg. Nu bistår hun Ungdommens Røde Kors i Slagelse, som ønsker et lignende lokalt forankret fællesskab. Noget, som Zindy Holmberg fra Slagelse (i midten) har savnet. Foto: Thomas Olsen

Ensomme LGBT-unge får langt om længe et lokalt mødested

Kun få kommuner i Danmark kan tilbyde et socialt fællesskab til LGBT+-personer under 25 år. Men i Slagelse vil Ungdommens Røde Kors nu skabe et lokalt mødested, der skal mindske ensomhed blandt minioritetsgruppen.

Slagelse - 02. september 2020

- Jeg følte, at jeg stod for mig selv. Derfor gik jeg også og holdt det for mig selv, indtil jeg en dag turde at sige det højt og gøre, hvad jeg havde lyst til.

Sådan fortæller 20-årige Zindy Holmberg fra Slagelse, der i fem år har vidst, at hun var til piger. Men som har haft holdt sin seksualitet hemmelig i lang tid, da hun ikke kendte andre, der havde det som hende.

Indtil hun en dag startede på efterskole og mødte en anden pige, der var lesbisk.

- Det gjorde det nemmere at sige det, fordi vi var to. For så var man pludselig ikke alene, fortæller den 20-årige kvinde, der derfor ved, hvor vigtigt et fællesskab blandt LGBT+-personer er.

Frivillige søges LGBT+ er en samlet betegnelse for personer, der har en anden seksualitet eller kønsidentitet end flertallet. Og netop fordi de er en minioritetsgruppe føler mange sig ofte alene eller ensomme.

Men det vil Ungdommens Røde Kors i Slagelse i dag forsøge at lave om på.

Her søger man derfor frivillige, der vil være med til at starte et lokalt LGBT+-fællesskab, efter Sjællandske første gang bragte historien om Zindy Holmberg. I lang tid har hun nemlig måttet rejse til Kalundborg for at møde ligesindede.

I byen har lokale på lignende måde, som det nu er planen at gøre i Slagelse, oprettet foreningen LGBT+ Ungegruppe Vestsjælland.

Foreningen giver de unge et sted, hvor de blandt andet spiller brætspil, holder filmaftener og spiser sammen. Og så giver fællesskabet ifølge Zindy Holmberg »et rum, hvor man kan være sammen på en anden måde«.

20-årige Zindy Holmberg fra Slagelse har savnet et lokalt LGBT-fællesskab. Privatfoto.



»Man tør at betro sig til hinanden« - Vi kan snakke om ting, man ikke altid vil snakke om i skolen. Og man tør at betro sig til hinanden, fordi vi på en eller anden måde alle sammen er i den samme situation, fortæller den 20-årige kvinde fra Slagelse, der glæder sig over, at der nu oprettes et fællesskab tættere på hendes bopæl.

De mange ture til Kalundborg hver måned er nemlig dyre, og da Zindy Holmberg er studerende og med egne ord »rendt ind i økonomiske problemer«, har hun ikke haft mulighed for at deltage i LGBT+-fællesskabet de seneste tre måneder.

Det får hun nu igen mulighed for, når et fællesskab i Slagelse åbner.

Med til at bistå Ungdommens Røde Kors i oprettelsen af det nye mødested for LGBT+-personer er initiativtageren fra foreningen i Kalundborg, Pylle Quaade.

I LGBT+ Ungegruppe Vestsjælland har hun nemlig oplevet flere personer, der som Zindy Holmberg har måttet rejse fra Slagelse til Kalundborg for at møde ligesindede.

Vigtigt med et mødested Og det kan være vigtigt for særligt unge mennesker, at de har et sted, hvor de kan møde andre LGBT+-personer, forklarer Pylle Quaade.

"Hvis den unge ikke trives, så kan den unge ikke udvikle sig, og det kan få enorme konsekvenser for den unge på den lange bane."

- Pylle Quaade - Pylle Quaade - Dette LGBT-fællesskab kan fungere som en slags »indslusning« for de her unge, indtil de oplever at indgå i en sammenhæng, hvor de føler sig accepteret, som dem de er, og hvor de trives, forklarer kvinden, der står bag LGBT+-fællesskabet i Kalundborg.

- For hvis den unge ikke trives, så kan den unge ikke udvikle sig, og det kan få enorme konsekvenser for den unge på den lange bane, uddyber Pylle Quaade og peger på, at fællesskabet i Slagelse skal sikre, at unge ikke ender i psykisk mistrivsel.

Ifølge Ungdommens Røde Kors Slagelse er den indledende dialog om brugen af faste lokaler allerede i gang. Den lokale afdeling af den humanitære ungdomsorganisation søger i øjeblikket flere frivillige, der vil være med i opstarten og driften af det nye mødested.

- Enhver, der har lyst og overskud til at bidrage til projektet med deres tid og erfaringer, er velkomne til at skrive til os. Og hvis du også har lyst til at være en fast del af projektet og få skabt nogle gode rammer for nogle skønne unge, så hører vi også meget gerne fra dig, fastslår Margith Eysturtún Berg, der er en af projektets første frivillige.

FAKTA En ny rapport viser, at en stor del af LGBT+-personer føler sig ensomme, undgår at færdes visse steder i det offentlige rum og generelt har en frygt for at blive diskrimineret.





Rapporten er udarbejdet af Als Research for ligestillingsminister Mogens Jensen (S) og viser blandt andet, at ...

... Hver tredje LGBT+-person har oplevet diskrimination på grund af sin seksuelle orientering indenfor det seneste år.

... 27 procent af LGBT+-personer har undgået specifikke steder i det offentlige rum indenfor det seneste år på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.

... 55 procent af homoseksuelle mænd undgår altid eller ofte at holde i hånd med deres partner i offentlige rum.

... 48 procent af LGBT+-personer i job er åbne om seksuel orientering og kønsidentitet over for alle på arbejdspladsen.

... 28 procent af LGBT+-personer føler sig ensomme. Det gælder for fem procent af den generelle befolkning.

