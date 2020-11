De mange seniorer klar til at se film. Naturligvis med skyldig hensyntagen til corona-restriktioner. Privatfoto

Enlige ældre finder glæden ved filmen: Fælles biografture er en stor succes

01. november 2020

Det er altid hyggeligst at se en film med andre og snakke sammen om filmen bagefter. Men desværre er det ikke alle seniorer, som har nogen at følges med i biografen.

I Slagelse Kommune har man dog fællesskabsambassadører, som sørger for at arrangere formiddagsbiografture til Panorama i Træskogården. Interessen for de fælles biografture har vist sig at være stor.

- Da vi i slutningen af september spurgte på Facebook og gennem omtale i lokalaviserne, havde vi håbet på, at omkring 10 seniorer ville være interesserede i tilbuddet og følges med vores to fællesskabsambassadører Ella Bonnichsen og Anni Johansen, fortæller aktivitetskonsulent Bente Nørgaard, som er initiativtager til formiddagsbiografturene.

Interessen viste sig dog at være langt større. Torsdag havde 34 seniorer således meldt sig til projektet, og hovdparten af dem var med i biografen.

- Vi har dog stadig plads til flere, siger Bente Nørgaard i en udsendt meddelelse.

På grund af smittefaren omkring corona er der selvfølgelig begrænsninger i forhold til det sociale.

Seniorerne går derfor i biografen sammen som en gruppe, men hver for sig. Det vil sige, at man selv går ind og køber sin billet. Fællesskabsambassadørerne hjælper herefter med at få skabt nogle biograf-vennepar, og biografen sørger for alle sidder corona-rigtigt.

Til klokken 10 bio er der gratis kaffe/the og en småkage inden filmen, og efter filmen er der mulighed for at få rabat på frokosten hos to af de lokale restauranter. Så der er mulighed for at få en snak både inden og efter filmen - selvfølgelig i grupper i forhold til coronarestriktionerne.

- Når vi får skudt corona til vægs laver vi flere sociale tiltag, så vi kan pleje og udvide fællesskaberne endnu mere. Vi er på Facebook blevet opfordret til at undersøge, om der er interesse for at udvide biografturene til også at omfatte biograferne i Korsør og Skælskør. Hvis man er interesseret i at være med i de fælles biografture, er man meget velkommen til at kontakte os, siger Bente Nørgaard.