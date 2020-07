Det er den indrammede grund (med blåt) her på Japanvej firmaet Comby har fået lov til at købe.

Send til din ven. X Artiklen: Salg af grund: Enigt udvalg gik imod forvaltnings-indstilling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Salg af grund: Enigt udvalg gik imod forvaltnings-indstilling

IT-virksomheden Comby fik lov til at købe ledig grund på Japanvej, selv om forvaltningen mener, at arealet til udvalgsvarebutikker på stedet ikke bør reduceres ved at sælge grunde til at bygge kontorer på.

Slagelse - 17. juli 2020 kl. 10:04 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var stik imod en indstilling fra forvaltningen, da kommunens udvalg for miljø-, plan- og landdistrikter på sit seneste ekstraordinære møde sagde ja til at sælge en grund på Japanvej til IT-virksomheden Comby.

Virksomheden vil som tidligere nævnt gerne opføre et firmadomicil med kontorer samt showroom på en ledig matrikel på Japanvej. Her skal bygges i alt 1500 kvadratmeter.

Området er i Kommuneplan 2017 udpeget til aflastningsområde for Slagelse Bymidte med mulighed for udvalgsvarebutikker. Og kommunens daværende udvalg for erhverv, plan og miljø godkendte tilbage i 2015 en principbeslutning om, at kommunen kun sælger ledige arealer til formål som udvalgsvarebutik eller butik til særlige pladskrævende varer.

I strid med beslutning Et salg af matriklen til opførsel af kontorer og showroom er ikke i tråd med beslutningen, og derfor indstillede forvaltningen, at politikerne sagde nej på mødet.

- Områdets funktion som storbutiksområde uden for bymidten med god tilgængelighed findes ikke andre steder i kommunen. Der er knap 40.000 kvadratmeter ledige arealer til salg i området. Når disse arealer er taget i brug, er der ikke mulighed for yderligere udvalgsvarebutikker i området, hedder det i forvaltningens vurdering.

Her skrives der også, at arealer til etableringen af større udvalgsvarebutikker aktuelt er en mangelvare i kommunen.

- Administrationen lægger vægt på, at der er tilstrækkeligt ledige arealer, så der fortsat bliver sikret mulighed for vækst af detailhandlen i kommunen. Det er Center for Miljø, Plan og Tekniks vurdering, at arealer til udvalgsvarebutikker ikke bør reduceres ved at sælge arealer til opførslen af kontorer, står der i dagsordenen.

- Nye arealer på vej Forvaltningen indstiller derfor, at principbeslutningen om, at kommunen kun sælger ledige arealer til formål som udvalgsvarebutik eller butik til særlige pladskrævende varer fastholdes.

Et enigt udvalg for miljø, plan og landdistrikter kunne dog ikke tilslutte sig indstillingen og imødekom ansøgningen.

- Der er jo i forvejen andre virksomheder end udvalgsvarebutikker i området, for eksempel FOA. Og der er nye arealer til udvalgsvarebutikker på vej, siger udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) som begrundelse for udvalgets beslutning.

I ansøgningen fra Comby peges der på, at der er mulighed for at placere butikker med pladskrævende varegrupper og udvalgsvarebutikker ved Bilka, hvor Hotel Frederik d. II rives ned og på arealerne mellem E 20, Næstved Landevej og Kongevejen.

- Sidst men ikke mindst er der også Megacenter Vest på 440.000 kvadratmeter, anfører direktør og medindehaver Brian Torp fra Comby i ansøgningen til udvalget.