Når færgelejet til højre er udgravet og M/F Broen skubbet baglæns med agterenden ind mod broklappen, vil den i første omgang se ud som »sunket«, fordi broklap og færgeleje er bygget til færger med to vogndæk. Efterfølgende bliver den hævet til 2,3 meter over daglig vande, så kommende stormfloder ikke kan nå den. Dronefoto: Morten Mikkelsen 24Produktion.

Enigt byråd sikrer kulturarv med køb af færgen M/F Broen

En op til 100-årig meget synlig markedsføring af Storebælts færgehistorie er sikret med M/F Broen lagt fast 2,3 meter over daglig vande i Halsskov Færgehavn. Færgens tidligere ejer er lettet over, at færgen er reddet efter fem års salgsarbejde.

Konklusionen er fra borgmester John Dyrby Paulsen (S), der sammen med de øvrige 30 medlemmer af byrådet siger ja til at købe den sidste karakteristiske storebæltsfærge M/F Broen. Dermed sikres en dansk kulturarv for eftertiden på en særdeles autentisk og synlig måde, når færgen om nogle måneder lægges fast i færgeleje 2 i Halsskov Færgehavn 2,3 meter over daglig vande og derfor helt tørt med sand omkring.

