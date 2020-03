Se billedserie Bugseringen af M/F Broen fra Grenaa til Halsskov Færgehavn udføres af Svendborg Bugser A/S, der også har bugseret færgen på dens andre ture. Lige efter ankomsten vil M/F Broen se ud som »sunket«, fordi færgeleje og broklap er bygget til færger med to vogndæk, hvor M/F Broen kun har et. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Enighed om færgekøb men også bekymringer for økonomien

Alle 31 byrådsmedlemmer har godkendt købet af M/F Broen, men beslutningen rummer også bekymringer for økonomien.

Slagelse - 29. marts 2020 kl. 07:11 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Købet af og dermed bevarelsen af den sidste karakteristiske Storebæltsfærge M/F Broen er godkendt af alle 31 byrådsmedlemmer. Beslutningen blev taget under et lukket punkt, men referatet er offentligt tilgængeligt. Heraf fremgår, at der blev fremsat bekymring til færgekøbet fra Dansk Folkeparti, Venstre og et enkelt socialdemokratisk byrådsmedlem.

Ender færgen skævt? Ventres bekymring går på driftsudgifterne til færgen samt efterfølgende risiko for, at færgen sætter sig og ender med at stå skævt, hvorefter kommunen hænger på regningen for at få den rettet op.

- Jeg tror, at mange kender til, at opfyldt jord kan sætte sig. Vi har blot udtrykt bekymring for, om der nu også er tilstrækkelig garanti for, at det ikke er kommunen, der får udgifter, hvis færgen sætter sig og kommer til at så skævt, siger Knud Vincents. Han tilføjer, at de beskrevne driftsudgifter også synes mangelfulde.

- De beskrevne udgifter til tilslutning med vand, kloak, el og etablering af jordvarme virker meget lave, ligesom der heller ikke er medtaget tilslutningsbidrag, siger Knud Vincents.

Venstres bekymring får opbakning fra Dansk Folkeparti, der i referatet har fået skrevet, at partiet har bekymring for, om udgifterne holder på den lange bane.

Af referatet fremgår det også, at det socialdemokratiske byrådsmedlem Anne Bjergvang udtrykte stor glæde ved, at det sikres, at færgen M/F Broen kommer til Korsør, men hun udtrykte også bekymring for sælgerselskabets finansielle status og ikke mindst bekymring for, om selskabet har evnen til at løfte den samlede opgave, som den er beskrevet i sagsfremstillingen.

Økonomien i færgekøbet Købsprisen for færgen er fastsat til fire mio. kr. Hertil er der aftalt en fast pris på 9,6 mio. kr. for at få færgen transporteret og lagt fast, højt og tørt i færgelejet med en forventet levetid på op til 100 år. To millioner af de 13,6 mio. kr. kommer fra de fire mio. kr. som fonden »Storebælts Udstillingscenter« har. Færgen skal blandt andet bruges som udstillingscenter.

Hertil kommer etableringsudgifter på godt 300.000 kroner for at få sluttet, el, vand, varme og kloak til færgen, der efterfølgende er som en hver anden kommunal bygning. Drift og vedligeholdelse ventes årligt at koste omkring en million kroner.

Erfaren entreprenør Udgravningen af færgelejet, etablering af spuns, hævning og fastlæggelse af færgen skal udføres af entreprenørfirmaet Ivan Jakobsen A/S, der har eksisteret fra Struer siden 1973. Firmaet har stor erfaring med spuns og færgelejer, som de groft sagt har bygget samtlige af i Nordjylland, har sælger af færgen Jesper Kjær Andersen tidligere oplyst til Sjællandske.